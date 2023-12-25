В ХМАО перекрыли движение на трассах, ведущих в Сургут

25 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дороги в Сургут перекрыты из-за гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО перекрыли движение транспорта на дорогах, ведущих в Сургут. МЧС по ХМАО сообщило, что перекрыты трассы из Сургута в Лянтор, Нижневартовск, Северный обход города и автодорога «Югра». «Ограничения были введены для всех видов транспорта на автодороге „Югра“ с 11 по 141 км, на трассе Сургут-Лянтор с 27 по 60 км и с 60 по 91 км, на автодороге Северный обход с 0 по 23 км.На указанных участках наблюдается сильное обледенение на проезжей части из-за перепадов температур», — сообщило МЧС на официальном сайте. На поверхности трасс образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке дорожного полотна. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за гололеда произошел транспортный коллапс. В городе огромные пробки и многочисленные ДТП.

В ХМАО перекрыли движение транспорта на дорогах, ведущих в Сургут. МЧС по ХМАО сообщило, что перекрыты трассы из Сургута в Лянтор, Нижневартовск, Северный обход города и автодорога «Югра». «Ограничения были введены для всех видов транспорта на автодороге „Югра“ с 11 по 141 км, на трассе Сургут-Лянтор с 27 по 60 км и с 60 по 91 км, на автодороге Северный обход с 0 по 23 км.На указанных участках наблюдается сильное обледенение на проезжей части из-за перепадов температур», — сообщило МЧС на официальном сайте. На поверхности трасс образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке дорожного полотна. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за гололеда произошел транспортный коллапс. В городе огромные пробки и многочисленные ДТП.