В ХМАО перекрыли движение на трассах, ведущих в Сургут

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Дороги в Сургут перекрыты из-за гололеда Фото:

В ХМАО перекрыли движение транспорта на дорогах, ведущих в Сургут. МЧС по ХМАО сообщило, что перекрыты трассы из Сургута в Лянтор, Нижневартовск, Северный обход города и автодорога «Югра».

«Ограничения были введены для всех видов транспорта на автодороге „Югра“ с 11 по 141 км, на трассе Сургут-Лянтор с 27 по 60 км и с 60 по 91 км, на автодороге Северный обход с 0 по 23 км.На указанных участках наблюдается сильное обледенение на проезжей части из-за перепадов температур», — сообщило МЧС на официальном сайте.

На поверхности трасс образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке дорожного полотна.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за гололеда произошел транспортный коллапс. В городе огромные пробки и многочисленные ДТП.

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В ХМАО перекрыли движение транспорта на дорогах, ведущих в Сургут. МЧС по ХМАО сообщило, что перекрыты трассы из Сургута в Лянтор, Нижневартовск, Северный обход города и автодорога «Югра». «Ограничения были введены для всех видов транспорта на автодороге „Югра“ с 11 по 141 км, на трассе Сургут-Лянтор с 27 по 60 км и с 60 по 91 км, на автодороге Северный обход с 0 по 23 км.На указанных участках наблюдается сильное обледенение на проезжей части из-за перепадов температур», — сообщило МЧС на официальном сайте. На поверхности трасс образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке дорожного полотна. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за гололеда произошел транспортный коллапс. В городе огромные пробки и многочисленные ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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