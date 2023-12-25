Погиб актер из «Черных кошек», воевавший за ВСУ

В зоне СВО погиб украинский актер
Украинский актер Богдан Колесник погиб в зоне проведения спецоперации. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино в соцсетях. Мужчина известен своей ролью в российском сериале «Черные кошки».
«Вчера, 23 декабря, на фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник», — говорится в сообщении агентства. Сериал «Черные кошки» 2013 года выпуска. В основе сюжета лежит борьба в послевоенные годы с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения.
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