Погиб актер из «Черных кошек», воевавший за ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
В зоне СВО погиб украинский актер Фото:

Украинский актер Богдан Колесник погиб в зоне проведения спецоперации. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино в соцсетях. Мужчина известен своей ролью в российском сериале «Черные кошки».

«Вчера, 23 декабря, на фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник», — говорится в сообщении агентства. Сериал «Черные кошки» 2013 года выпуска. В основе сюжета лежит борьба в послевоенные годы с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения.

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Украинский актер Богдан Колесник погиб в зоне проведения спецоперации. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино в соцсетях. Мужчина известен своей ролью в российском сериале «Черные кошки». «Вчера, 23 декабря, на фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник», — говорится в сообщении агентства. Сериал «Черные кошки» 2013 года выпуска. В основе сюжета лежит борьба в послевоенные годы с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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