Путин и Шойгу обсудили дальнейшие действия войск после взятия Марьинки

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Взятие Марьинки дает российским солдатам весомое преимущество, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Российский президент Владимир Путин, совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил дальнейшие планы российских солдат после взятия города Марьинка (Донецкая область). Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сл Украины заметно ослабли.

«Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны. В свою очередь, Шойгу дал понять, что ослабление Марьинки ослабляет украинскую оборону.

Российский глава также поблагодарил всех причастных, кто воевал на фронте спецоперации. «Хочу вас поздравить. Это успех», — подытожил президент страны. Он также поручил присвоить звание майора командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Это лейтенант Александр Трошин, который трижды горел в танке, спасая экипаж и технику.

Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущее положение в ходе спецоперации. Российский глава также принял участие в поднятие флагов на трех военных кораблях.

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Российский президент Владимир Путин, совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил дальнейшие планы российских солдат после взятия города Марьинка (Донецкая область). Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сл Украины заметно ослабли. «Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны. В свою очередь, Шойгу дал понять, что ослабление Марьинки ослабляет украинскую оборону. Российский глава также поблагодарил всех причастных, кто воевал на фронте спецоперации. «Хочу вас поздравить. Это успех», — подытожил президент страны. Он также поручил присвоить звание майора командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Это лейтенант Александр Трошин, который трижды горел в танке, спасая экипаж и технику. Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущее положение в ходе спецоперации. Российский глава также принял участие в поднятие флагов на трех военных кораблях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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