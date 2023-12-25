Путин и Шойгу обсудили дальнейшие действия войск после взятия Марьинки

25 декабря 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Взятие Марьинки дает российским солдатам весомое преимущество, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин, совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил дальнейшие планы российских солдат после взятия города Марьинка (Донецкая область). Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сл Украины заметно ослабли. «Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны. В свою очередь, Шойгу дал понять, что ослабление Марьинки ослабляет украинскую оборону. Российский глава также поблагодарил всех причастных, кто воевал на фронте спецоперации. «Хочу вас поздравить. Это успех», — подытожил президент страны. Он также поручил присвоить звание майора командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Это лейтенант Александр Трошин, который трижды горел в танке, спасая экипаж и технику. Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущее положение в ходе спецоперации. Российский глава также принял участие в поднятие флагов на трех военных кораблях.

Российский президент Владимир Путин, совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил дальнейшие планы российских солдат после взятия города Марьинка (Донецкая область). Они пришли к выводу, что взятие города дает преимущество военнослужащим РФ, при этом позиции Вооруженные сл Украины заметно ослабли. «Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны. В свою очередь, Шойгу дал понять, что ослабление Марьинки ослабляет украинскую оборону. Российский глава также поблагодарил всех причастных, кто воевал на фронте спецоперации. «Хочу вас поздравить. Это успех», — подытожил президент страны. Он также поручил присвоить звание майора командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Это лейтенант Александр Трошин, который трижды горел в танке, спасая экипаж и технику. Встреча Шойгу и Путина проходит в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущее положение в ходе спецоперации. Российский глава также принял участие в поднятие флагов на трех военных кораблях.