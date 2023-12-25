Санду заявила, что хочет снова стать президентом Молдавии: какие могут быть последствия для страны

Политолог Бардин: при правлении Санду Молдавия упала на экономическое дно

25 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Из-за антироссийской политики Санду страна потеряла скидки на газ и рынки сбыта Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Молдавии Майя Санду собирается снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Но во время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому падению и тотальной антироссийской политике. Об этом сообщил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин. «Нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала сразу несколько важных заявлений. Первое — она заявила, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года», — рассказал Бардин. Вторым заявлением Санду является предложение по совмещению президентских выборов и референдума о вхождении Молдовы в ЕС. По словам политолога, во время своего президентского срока Санду запомнилась тремя ключевыми моментами: При ее правлении страна упала на полное экономическое дно. Как отмечает политолог, это не полностью вина Санду. Развал идет по всей Европе. При этом Молдавия подключилась к санкциям против России. Это привело к тому, что страна потеряла скидки на газ, удобрения, электричество и рынки сбыта.

В мантру превратились разговоры о важности евроинтеграции. Но нынешняя Молдавия ничего не может предложить Европе на фоне экономического провала.

Абсолютная антироссийская политика, высказывания по которой делались ежедневно. «Складывается ощущение, что подобные заявления делаются для отчетности. В этой ситуации Сандру становится похожа на профессора геополитики из непрофильного вуза, а не на президента европейской страны», — отметил эксперт. По словам Бардина, в таком случае намерение баллотироваться на второй срок является ничем иным, как политической наглостью. Он добавил, что эта наглость зщаметна не только со стороны нынешнего президента Молдавии, но и со стороны Вашингтона и Брюсселя. По сути, Санду являете не президентом, а доверенным резидентом США и ЕС на территории своей страны. Запад не волнует утрата суверенитета Молдовы. Как объяснил политолог, для этих стран важно привести еще раз к власти своего резидента, чтобы усилить вектор против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Молдавии Майя Санду собирается снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Но во время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому падению и тотальной антироссийской политике. Об этом сообщил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин. «Нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала сразу несколько важных заявлений. Первое — она заявила, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года», — рассказал Бардин. Вторым заявлением Санду является предложение по совмещению президентских выборов и референдума о вхождении Молдовы в ЕС. По словам политолога, во время своего президентского срока Санду запомнилась тремя ключевыми моментами: По словам Бардина, в таком случае намерение баллотироваться на второй срок является ничем иным, как политической наглостью. Он добавил, что эта наглость зщаметна не только со стороны нынешнего президента Молдавии, но и со стороны Вашингтона и Брюсселя. По сути, Санду являете не президентом, а доверенным резидентом США и ЕС на территории своей страны. Запад не волнует утрата суверенитета Молдовы. Как объяснил политолог, для этих стран важно привести еще раз к власти своего резидента, чтобы усилить вектор против РФ.