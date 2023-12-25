Президент Молдавии Майя Санду собирается снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Но во время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому падению и тотальной антироссийской политике. Об этом сообщил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин.
«Нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала сразу несколько важных заявлений. Первое — она заявила, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года», — рассказал Бардин. Вторым заявлением Санду является предложение по совмещению президентских выборов и референдума о вхождении Молдовы в ЕС.
По словам политолога, во время своего президентского срока Санду запомнилась тремя ключевыми моментами:
- При ее правлении страна упала на полное экономическое дно. Как отмечает политолог, это не полностью вина Санду. Развал идет по всей Европе. При этом Молдавия подключилась к санкциям против России. Это привело к тому, что страна потеряла скидки на газ, удобрения, электричество и рынки сбыта.
- В мантру превратились разговоры о важности евроинтеграции. Но нынешняя Молдавия ничего не может предложить Европе на фоне экономического провала.
- Абсолютная антироссийская политика, высказывания по которой делались ежедневно. «Складывается ощущение, что подобные заявления делаются для отчетности. В этой ситуации Сандру становится похожа на профессора геополитики из непрофильного вуза, а не на президента европейской страны», — отметил эксперт.
По словам Бардина, в таком случае намерение баллотироваться на второй срок является ничем иным, как политической наглостью. Он добавил, что эта наглость зщаметна не только со стороны нынешнего президента Молдавии, но и со стороны Вашингтона и Брюсселя. По сути, Санду являете не президентом, а доверенным резидентом США и ЕС на территории своей страны. Запад не волнует утрата суверенитета Молдовы. Как объяснил политолог, для этих стран важно привести еще раз к власти своего резидента, чтобы усилить вектор против РФ.
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