Санду заявила, что хочет снова стать президентом Молдавии: какие могут быть последствия для страны

Политолог Бардин: при правлении Санду Молдавия упала на экономическое дно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Майя Санду,  stock
Из-за антироссийской политики Санду страна потеряла скидки на газ и рынки сбыта Фото:

Президент Молдавии Майя Санду собирается снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Но во время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому падению и тотальной антироссийской политике. Об этом сообщил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин.

«Нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала сразу несколько важных заявлений. Первое — она заявила, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года», — рассказал Бардин. Вторым заявлением Санду является предложение по совмещению президентских выборов и референдума о вхождении Молдовы в ЕС.

По словам политолога, во время своего президентского срока Санду запомнилась тремя ключевыми моментами:

  • При ее правлении страна упала на полное экономическое дно. Как отмечает политолог, это не полностью вина Санду. Развал идет по всей Европе. При этом Молдавия подключилась к санкциям против России. Это привело к тому, что страна потеряла скидки на газ, удобрения, электричество и рынки сбыта.
  • В мантру превратились разговоры о важности евроинтеграции. Но нынешняя Молдавия ничего не может предложить Европе на фоне экономического провала.
  • Абсолютная антироссийская политика, высказывания по которой делались ежедневно. «Складывается ощущение, что подобные заявления делаются для отчетности. В этой ситуации Сандру становится похожа на профессора геополитики из непрофильного вуза, а не на президента европейской страны», — отметил эксперт.

По словам Бардина, в таком случае намерение баллотироваться на второй срок является ничем иным, как политической наглостью. Он добавил, что эта наглость зщаметна не только со стороны нынешнего президента Молдавии, но и со стороны Вашингтона и Брюсселя. По сути, Санду являете не президентом, а доверенным резидентом США и ЕС на территории своей страны. Запад не волнует утрата суверенитета Молдовы. Как объяснил политолог, для этих стран важно привести еще раз к власти своего резидента, чтобы усилить вектор против РФ.

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Президент Молдавии Майя Санду собирается снова баллотироваться на выборы осенью 2024 года. Но во время своего нынешнего президентского срока она привела страну к экономическому падению и тотальной антироссийской политике. Об этом сообщил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин. «Нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала сразу несколько важных заявлений. Первое — она заявила, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года», — рассказал Бардин. Вторым заявлением Санду является предложение по совмещению президентских выборов и референдума о вхождении Молдовы в ЕС. По словам политолога, во время своего президентского срока Санду запомнилась тремя ключевыми моментами: По словам Бардина, в таком случае намерение баллотироваться на второй срок является ничем иным, как политической наглостью. Он добавил, что эта наглость зщаметна не только со стороны нынешнего президента Молдавии, но и со стороны Вашингтона и Брюсселя. По сути, Санду являете не президентом, а доверенным резидентом США и ЕС на территории своей страны. Запад не волнует утрата суверенитета Молдовы. Как объяснил политолог, для этих стран важно привести еще раз к власти своего резидента, чтобы усилить вектор против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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