Челябинские полицейские задержали хулигана, напавшего на прохожих на Кировке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, уголовник, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Нарушителем оказался ранее не судимый 26-летний челябинец Фото:

Челябинские полицейские 25 декабря задержали хулигана, который ранее напал с дубинкой на прохожих на Кировке. Им оказался 26 мужчина, находящийся на тот момент, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Центральный“ проанализировали и изучили все сообщения, поступившие в этот период в отдел полиции, опросили свидетелей и очевидцев. В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейские установили и задержали нарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который был доставлен в отделе полиции», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, 26-летний задержанный пояснил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном ранее мужчина раскаивается, ранее он не был судим.

В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские полицейские 25 декабря задержали хулигана, который ранее напал с дубинкой на прохожих на Кировке. Им оказался 26 мужчина, находящийся на тот момент, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Центральный“ проанализировали и изучили все сообщения, поступившие в этот период в отдел полиции, опросили свидетелей и очевидцев. В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейские установили и задержали нарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который был доставлен в отделе полиции», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, 26-летний задержанный пояснил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном ранее мужчина раскаивается, ранее он не был судим. В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...