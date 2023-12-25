Челябинские полицейские задержали хулигана, напавшего на прохожих на Кировке. Видео

25 декабря 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Нарушителем оказался ранее не судимый 26-летний челябинец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские полицейские 25 декабря задержали хулигана, который ранее напал с дубинкой на прохожих на Кировке. Им оказался 26 мужчина, находящийся на тот момент, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Центральный“ проанализировали и изучили все сообщения, поступившие в этот период в отдел полиции, опросили свидетелей и очевидцев. В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейские установили и задержали нарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который был доставлен в отделе полиции», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, 26-летний задержанный пояснил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном ранее мужчина раскаивается, ранее он не был судим. В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы.

Челябинские полицейские 25 декабря задержали хулигана, который ранее напал с дубинкой на прохожих на Кировке. Им оказался 26 мужчина, находящийся на тот момент, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Центральный“ проанализировали и изучили все сообщения, поступившие в этот период в отдел полиции, опросили свидетелей и очевидцев. В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейские установили и задержали нарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который был доставлен в отделе полиции», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, 26-летний задержанный пояснил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном ранее мужчина раскаивается, ранее он не был судим. В Челябинске на пешеходной улице Кировка в ночь на 24 декабря мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы.