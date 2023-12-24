Губернатор Артюхов исполнит детские новогодние мечты

25 декабря 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Артюхов снял три заветных шара с «Елки желаний» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнит три детские мечты с «Елки желаний». Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Дмитрию Артюхову достался шар с желанием жительницы Пангод Юли. Девочка попросила в подарок „Яндекс. Станцию“. Егор из села Красноселькуп попросил для себя и брата путешествие в Волгоград. С елки в Салехарде губернатор снял шар с мечтой юной жительницы Нового Уренгоя. Аня загадала побывать в цирке», — сообщаются подробности участия в акции. Артюхов отметил отзывчивость ямальцев и поблагодарил всех, кто исполняет желания и делает настоящий праздник для нуждающихся детей. В этом году от детей поступило 139 заветных желаний, 31 уже исполнены. От детей из Волновахского, подшефного ЯНАО района, 32 мечтания — в работе у дарителей. Глава ЯНАО ранее снял семь шаров с детскими желаниями в рамках акции «Елка заботы». Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнит три детские мечты с «Елки желаний». Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Дмитрию Артюхову достался шар с желанием жительницы Пангод Юли. Девочка попросила в подарок „Яндекс. Станцию“. Егор из села Красноселькуп попросил для себя и брата путешествие в Волгоград. С елки в Салехарде губернатор снял шар с мечтой юной жительницы Нового Уренгоя. Аня загадала побывать в цирке», — сообщаются подробности участия в акции. Артюхов отметил отзывчивость ямальцев и поблагодарил всех, кто исполняет желания и делает настоящий праздник для нуждающихся детей. В этом году от детей поступило 139 заветных желаний, 31 уже исполнены. От детей из Волновахского, подшефного ЯНАО района, 32 мечтания — в работе у дарителей. Глава ЯНАО ранее снял семь шаров с детскими желаниями в рамках акции «Елка заботы». Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.