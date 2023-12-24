24 декабря 2023

Губернатор Артюхов исполнит детские новогодние мечты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов снял три заветных шара с «Елки желаний» Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнит три детские мечты с «Елки желаний». Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Дмитрию Артюхову достался шар с желанием жительницы Пангод Юли. Девочка попросила в подарок „Яндекс. Станцию“. Егор из села Красноселькуп попросил для себя и брата путешествие в Волгоград. С елки в Салехарде губернатор снял шар с мечтой юной жительницы Нового Уренгоя. Аня загадала побывать в цирке», — сообщаются подробности участия в акции.

Артюхов отметил отзывчивость ямальцев и поблагодарил всех, кто исполняет желания и делает настоящий праздник для нуждающихся детей. В этом году от детей поступило 139 заветных желаний, 31 уже исполнены. От детей из Волновахского, подшефного ЯНАО района, 32 мечтания — в работе у дарителей.

Глава ЯНАО ранее снял семь шаров с детскими желаниями в рамках акции «Елка заботы». Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнит три детские мечты с «Елки желаний». Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Дмитрию Артюхову достался шар с желанием жительницы Пангод Юли. Девочка попросила в подарок „Яндекс. Станцию“. Егор из села Красноселькуп попросил для себя и брата путешествие в Волгоград. С елки в Салехарде губернатор снял шар с мечтой юной жительницы Нового Уренгоя. Аня загадала побывать в цирке», — сообщаются подробности участия в акции. Артюхов отметил отзывчивость ямальцев и поблагодарил всех, кто исполняет желания и делает настоящий праздник для нуждающихся детей. В этом году от детей поступило 139 заветных желаний, 31 уже исполнены. От детей из Волновахского, подшефного ЯНАО района, 32 мечтания — в работе у дарителей. Глава ЯНАО ранее снял семь шаров с детскими желаниями в рамках акции «Елка заботы». Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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