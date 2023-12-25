Челябинский суд вынес приговор по делу семьи треш-стримеров Гобзавра и Людмурика

26 декабря 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура в суде настояла на удалении аморального контента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик. Эти челябинские блогеры, мать и сын, во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков. «Мать и сын в прямом эфире распивали алкоголь, выполняли унизительные пожелания своих подписчиков и даже целовались. На одном из стримов Гобзавр начал избивать свою мать-пенсионерку», — передает телеканал РЕН-ТВ из здания суда. Шокирующим контентом заинтересовались в прокуратуре. В результате вмешательства надзорного органа часть аморальных материалов по решению суда были удалены из сети. Доступ к остальным видеоматериалам в Интернете теперь ограничен для несовершеннолетних, сообщила помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева. Блогер Андрей Гобзавр в ходе судебного разбирательства заявил, что не считает себя треш-стримером, объяснив, что, с мамой у них такой юмор и шутки. В суде выяснилось, что сын и мать оборудовали у себя в квартире собственную студию. Стримы стали для них источником доходов.

Суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик. Эти челябинские блогеры, мать и сын, во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков. «Мать и сын в прямом эфире распивали алкоголь, выполняли унизительные пожелания своих подписчиков и даже целовались. На одном из стримов Гобзавр начал избивать свою мать-пенсионерку», — передает телеканал РЕН-ТВ из здания суда. Шокирующим контентом заинтересовались в прокуратуре. В результате вмешательства надзорного органа часть аморальных материалов по решению суда были удалены из сети. Доступ к остальным видеоматериалам в Интернете теперь ограничен для несовершеннолетних, сообщила помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева. Блогер Андрей Гобзавр в ходе судебного разбирательства заявил, что не считает себя треш-стримером, объяснив, что, с мамой у них такой юмор и шутки. В суде выяснилось, что сын и мать оборудовали у себя в квартире собственную студию. Стримы стали для них источником доходов.