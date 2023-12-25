25 декабря 2023

Челябинский суд вынес приговор по делу семьи треш-стримеров Гобзавра и Людмурика

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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Прокуратура в суде настояла на удалении аморального контента Фото:

Суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик. Эти челябинские блогеры, мать и сын, во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков.

«Мать и сын в прямом эфире распивали алкоголь, выполняли унизительные пожелания своих подписчиков и даже целовались. На одном из стримов Гобзавр начал избивать свою мать-пенсионерку», — передает телеканал РЕН-ТВ из здания суда.

Шокирующим контентом заинтересовались в прокуратуре. В результате вмешательства надзорного органа часть аморальных материалов по решению суда были удалены из сети. Доступ к остальным видеоматериалам в Интернете теперь ограничен для несовершеннолетних, сообщила помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева.

Блогер Андрей Гобзавр в ходе судебного разбирательства заявил, что не считает себя треш-стримером, объяснив, что, с мамой у них такой юмор и шутки. В суде выяснилось, что сын и мать оборудовали у себя в квартире собственную студию. Стримы стали для них источником доходов.

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Суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик. Эти челябинские блогеры, мать и сын, во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков. «Мать и сын в прямом эфире распивали алкоголь, выполняли унизительные пожелания своих подписчиков и даже целовались. На одном из стримов Гобзавр начал избивать свою мать-пенсионерку», — передает телеканал РЕН-ТВ из здания суда. Шокирующим контентом заинтересовались в прокуратуре. В результате вмешательства надзорного органа часть аморальных материалов по решению суда были удалены из сети. Доступ к остальным видеоматериалам в Интернете теперь ограничен для несовершеннолетних, сообщила помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева. Блогер Андрей Гобзавр в ходе судебного разбирательства заявил, что не считает себя треш-стримером, объяснив, что, с мамой у них такой юмор и шутки. В суде выяснилось, что сын и мать оборудовали у себя в квартире собственную студию. Стримы стали для них источником доходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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