25 декабря 2023

Вылет самолета из Екатеринбурга в Сургут задержали на четыре часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Причины задержки рейса не уточняются Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 25 декабря задержали рейс UT-112 авиакомпании Utair в Сургут на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета AT-72 из Екатеринбурга был назначен на 25 декабря в 21:00. Посадка в одноименном аэропорту Сургута ожидалась в 23:25 по местному времени. Вылет авиарейса UT-112 задержан до 26 декабря 01:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 25 декабря задержали рейс UT-112 авиакомпании Utair в Сургут на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета AT-72 из Екатеринбурга был назначен на 25 декабря в 21:00. Посадка в одноименном аэропорту Сургута ожидалась в 23:25 по местному времени. Вылет авиарейса UT-112 задержан до 26 декабря 01:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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