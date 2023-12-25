Причины задержки рейса не уточняются
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 25 декабря задержали рейс UT-112 авиакомпании Utair в Сургут на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета AT-72 из Екатеринбурга был назначен на 25 декабря в 21:00. Посадка в одноименном аэропорту Сургута ожидалась в 23:25 по местному времени. Вылет авиарейса UT-112 задержан до 26 декабря 01:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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