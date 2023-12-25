Путин захотел позвонить командиру Трошину, участвовавшему в боях за Марьинку

Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим в боях за Марьинку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент планирует обязательно созвониться (с Трошиным)», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил президенту о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. По его словам, освобождение данного населенного пункта ослабляет оборону Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.
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