25 декабря 2023

Путин захотел позвонить командиру Трошину, участвовавшему в боях за Марьинку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин считает, что все участники освобождения Марьинки достойны наград Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим в боях за Марьинку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент планирует обязательно созвониться (с Трошиным)», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил президенту о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. По его словам, освобождение данного населенного пункта ослабляет оборону Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим в боях за Марьинку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент планирует обязательно созвониться (с Трошиным)», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил президенту о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. По его словам, освобождение данного населенного пункта ослабляет оборону Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...