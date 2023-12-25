Путин захотел позвонить командиру Трошину, участвовавшему в боях за Марьинку

26 декабря 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Путин считает, что все участники освобождения Марьинки достойны наград Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим в боях за Марьинку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент планирует обязательно созвониться (с Трошиным)», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил президенту о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. По его словам, освобождение данного населенного пункта ослабляет оборону Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.

Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим в боях за Марьинку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент планирует обязательно созвониться (с Трошиным)», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил президенту о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. По его словам, освобождение данного населенного пункта ослабляет оборону Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.