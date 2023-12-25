25 декабря 2023

В Раду внесли законопроект, изменяющий мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, верховная рада
На Украине меняют закон о мобилизации Фото:

На Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет мобилизацию. Об этом сообщило украинское издание, ссылаясь на свои источники.

«Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется „Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы“», пишет издание «Страна.ua».

По данным издания, документ еще не опубликован. О каких изменениях идет речь, не известно.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что в бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет мобилизацию. Об этом сообщило украинское издание, ссылаясь на свои источники. «Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется „Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы“», пишет издание «Страна.ua». По данным издания, документ еще не опубликован. О каких изменениях идет речь, не известно. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что в бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...