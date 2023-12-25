В Раду внесли законопроект, изменяющий мобилизацию

На Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет мобилизацию. Об этом сообщило украинское издание, ссылаясь на свои источники.
«Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется „Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы“», пишет издание «Страна.ua».
По данным издания, документ еще не опубликован. О каких изменениях идет речь, не известно.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что в бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.
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