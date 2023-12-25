На Украине испугались российских роев дронов

Берлинская: Россия успешно развивает технологию роев дронов, а Украина отстает

26 декабря 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

У ВСУ не хватает дронов, боеприпасов к ним и системного обеспечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина сильно отстает в развитии технологии роев дронов, в то время как Россия успешно развивает это направление. Об этом рассказала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. «Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации», — рассказала Мария Берлинская каналу «Украинская правда». Она уточнила, что эта технология позволяет российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы. Берлинская также отметила, что у украинской армии наблюдается острая нехватка дронов и боеприпасов к ним. Кроме того — необходимо разработать новые системы для борьбы с беспилотниками, так как старые перестанут работать из-за введения оптической системы навигации. Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов в ноябре 2023 года заявил, что Киев намерен активно использовать роевые дроны для атак на регионы России зимой, сообщает НСН. Он отметил, что при роевом управлении один из аппаратов выполняет функции лидера, однако если его собьют, то управление возьмет другой.

Украина сильно отстает в развитии технологии роев дронов, в то время как Россия успешно развивает это направление. Об этом рассказала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. «Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации», — рассказала Мария Берлинская каналу «Украинская правда». Она уточнила, что эта технология позволяет российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы. Берлинская также отметила, что у украинской армии наблюдается острая нехватка дронов и боеприпасов к ним. Кроме того — необходимо разработать новые системы для борьбы с беспилотниками, так как старые перестанут работать из-за введения оптической системы навигации. Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов в ноябре 2023 года заявил, что Киев намерен активно использовать роевые дроны для атак на регионы России зимой, сообщает НСН. Он отметил, что при роевом управлении один из аппаратов выполняет функции лидера, однако если его собьют, то управление возьмет другой.