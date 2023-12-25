На Западе вступились за Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах

Le Figaro: Деятели культуры выступили в защиту актера Жерара Депардье

26 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Подписавшие обращение призвали Жерара Депардье продолжать играть Фото: Tom Lee/Flickr В защиту звезды французского кино Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, вступились 50 деятелей культуры. В их числе — французский актер Пьер Ришар. Обращение деятелей опубликовано в газете Le Figaro. «Мы не хотим вступать в полемику и даем правосудию делать свою дело. Жерар Депардье, возможно, — величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности», — говорится в обращении. Деятели отметили, что Депардье пользовался бы презумпцией невиновности, если бы не был «гигантом кино». Среди подписавших обращение — актриса Натали Бай, режиссер и сценарист Надин Трентиньян, британская актриса Шарлотта Рэмплинг, бельгийский актер Бенуа Пульворд и другие. Деятели культуры призвали Депардье продолжать играть так как он, с помощью своего «актерского гения» способствует «художественному влиянию» французского кинематографа. Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает НСН. По данным The Guardian, Депардье делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В защиту звезды французского кино Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, вступились 50 деятелей культуры. В их числе — французский актер Пьер Ришар. Обращение деятелей опубликовано в газете Le Figaro. «Мы не хотим вступать в полемику и даем правосудию делать свою дело. Жерар Депардье, возможно, — величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности», — говорится в обращении. Деятели отметили, что Депардье пользовался бы презумпцией невиновности, если бы не был «гигантом кино». Среди подписавших обращение — актриса Натали Бай, режиссер и сценарист Надин Трентиньян, британская актриса Шарлотта Рэмплинг, бельгийский актер Бенуа Пульворд и другие. Деятели культуры призвали Депардье продолжать играть так как он, с помощью своего «актерского гения» способствует «художественному влиянию» французского кинематографа. Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает НСН. По данным The Guardian, Депардье делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды.