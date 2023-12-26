В Хакасии задержали замглавы поселкового совета за крушение горки с детьми

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Горки в Экопарке. Тюмень , горка
По данным СК, Сергей Новоселов допустил бесконтрольное использование горки в Хакасии Фото:

Заместителя главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии Сергея Новоселова задержали из-за обрушения горки с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета», — сообщило ведомство в беседе с ТАСС. По словам СК региона, он допустил бесконтрольное использование горки.

Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан Хакасии обрушилась горка. Минздрав региона сообщил, что число пострадавших достигло десяти человек, передает «Национальная служба новостей».

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Заместителя главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии Сергея Новоселова задержали из-за обрушения горки с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета», — сообщило ведомство в беседе с ТАСС. По словам СК региона, он допустил бесконтрольное использование горки. Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан Хакасии обрушилась горка. Минздрав региона сообщил, что число пострадавших достигло десяти человек, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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