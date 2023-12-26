В Хакасии задержали замглавы поселкового совета за крушение горки с детьми

26 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

По данным СК, Сергей Новоселов допустил бесконтрольное использование горки в Хакасии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместителя главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии Сергея Новоселова задержали из-за обрушения горки с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета», — сообщило ведомство в беседе с ТАСС. По словам СК региона, он допустил бесконтрольное использование горки. Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан Хакасии обрушилась горка. Минздрав региона сообщил, что число пострадавших достигло десяти человек, передает «Национальная служба новостей».

Заместителя главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии Сергея Новоселова задержали из-за обрушения горки с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета», — сообщило ведомство в беседе с ТАСС. По словам СК региона, он допустил бесконтрольное использование горки. Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан Хакасии обрушилась горка. Минздрав региона сообщил, что число пострадавших достигло десяти человек, передает «Национальная служба новостей».