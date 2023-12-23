В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки
Пять детей доставили в травмпункт, передает Елена Ершова Фото:

Семь детей пострадали из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом заявила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

«Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу», — сообщила Егорова в беседе с ТАСС. Она отметила, что пять детей обратились в травмпункт.

По данным telegram-канала РЕН-ТВ, девять человек пострадали. Среди них восемь детей.

Ранее сообщалось, что в городе ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. На него упала ледяная глыба.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семь детей пострадали из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом заявила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. «Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу», — сообщила Егорова в беседе с ТАСС. Она отметила, что пять детей обратились в травмпункт. По данным telegram-канала РЕН-ТВ, девять человек пострадали. Среди них восемь детей. Ранее сообщалось, что в городе ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. На него упала ледяная глыба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...