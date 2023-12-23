Происшествия В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки 23 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 + Пять детей доставили в травмпункт, передает Елена Ершова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семь детей пострадали из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом заявила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. «Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу», — сообщила Егорова в беседе с ТАСС. Она отметила, что пять детей обратились в травмпункт. По данным telegram-канала РЕН-ТВ, девять человек пострадали. Среди них восемь детей. Ранее сообщалось, что в городе ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. На него упала ледяная глыба. Семь детей пострадали из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом заявила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. «Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу», — сообщила Егорова в беседе с ТАСС. Она отметила, что пять детей обратились в травмпункт. По данным telegram-канала РЕН-ТВ, девять человек пострадали. Среди них восемь детей. Ранее сообщалось, что в городе ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. На него упала ледяная глыба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям