В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки

Пять детей доставили в травмпункт, передает Елена Ершова
Семь детей пострадали из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом заявила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.
«Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу», — сообщила Егорова в беседе с ТАСС. Она отметила, что пять детей обратились в травмпункт.
По данным telegram-канала РЕН-ТВ, девять человек пострадали. Среди них восемь детей.
Ранее сообщалось, что в городе ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. На него упала ледяная глыба.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.