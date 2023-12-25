На курганских дорогах ограничили движение из-за гололеда

В Курганской области 26 декабря с 6 часов 25 минут введено временное ограничение движения транспорта на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных автодорогах регионального и межмуниципального значения запрещено в Курганской области. Ограничение введено из-за гололеда», — указано в посте.
По данным ведомства, дождь, мокрый снег, перепады температуры воздуха с плюсовой на минусовую, метель и порывы ветра до 19 м/с послужили причиной временного ограничения движения транспорта. Подрядными организациями ведутся работы по устранению гололеда и очистке дорожного покрытия от снега.
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