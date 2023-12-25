25 декабря 2023

На курганских дорогах ограничили движение из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, автотрасса, зимняя дорога, гололед, иней на деревьях, лес в куржаке
В Курганской области ограничили движение на всех дорогах Фото:

В Курганской области 26 декабря с 6 часов 25 минут введено временное ограничение движения транспорта на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных автодорогах регионального и межмуниципального значения запрещено в Курганской области. Ограничение введено из-за гололеда», — указано в посте.

По данным ведомства, дождь, мокрый снег, перепады температуры воздуха с плюсовой на минусовую, метель и порывы ветра до 19 м/с послужили причиной временного ограничения движения транспорта. Подрядными организациями ведутся работы по устранению гололеда и очистке дорожного покрытия от снега.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 26 декабря с 6 часов 25 минут введено временное ограничение движения транспорта на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных автодорогах регионального и межмуниципального значения запрещено в Курганской области. Ограничение введено из-за гололеда», — указано в посте. По данным ведомства, дождь, мокрый снег, перепады температуры воздуха с плюсовой на минусовую, метель и порывы ветра до 19 м/с послужили причиной временного ограничения движения транспорта. Подрядными организациями ведутся работы по устранению гололеда и очистке дорожного покрытия от снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...