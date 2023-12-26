Ограниченно годных украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

Законопроект Рады: ограниченно годные украинцы снова пройдут медкомиссию
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, бюджетники, отоларинголог, лор
Военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат Фото:

Ограниченно годным украинцам в течение полугода нужно заново пройти медкомиссию. Об этом стало известно из законопроекта о мобилизации на Украине.

«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за полгода граждане Украины должны повторно пройти медкомиссию.

В законе подчеркнули, что военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат. Также им нельзя покидать страну, распоряжаться недвижимостью, получать водительские права и пользоваться услугами страны.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.

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Ограниченно годным украинцам в течение полугода нужно заново пройти медкомиссию. Об этом стало известно из законопроекта о мобилизации на Украине. «Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за полгода граждане Украины должны повторно пройти медкомиссию. В законе подчеркнули, что военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат. Также им нельзя покидать страну, распоряжаться недвижимостью, получать водительские права и пользоваться услугами страны. Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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