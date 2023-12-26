Ограниченно годных украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

Ограниченно годным украинцам в течение полугода нужно заново пройти медкомиссию. Об этом стало известно из законопроекта о мобилизации на Украине.
«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за полгода граждане Украины должны повторно пройти медкомиссию.
В законе подчеркнули, что военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат. Также им нельзя покидать страну, распоряжаться недвижимостью, получать водительские права и пользоваться услугами страны.
Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.
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