Ограниченно годных украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

Законопроект Рады: ограниченно годные украинцы снова пройдут медкомиссию

26 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ограниченно годным украинцам в течение полугода нужно заново пройти медкомиссию. Об этом стало известно из законопроекта о мобилизации на Украине. «Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за полгода граждане Украины должны повторно пройти медкомиссию. В законе подчеркнули, что военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат. Также им нельзя покидать страну, распоряжаться недвижимостью, получать водительские права и пользоваться услугами страны. Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.

Ограниченно годным украинцам в течение полугода нужно заново пройти медкомиссию. Об этом стало известно из законопроекта о мобилизации на Украине. «Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за полгода граждане Украины должны повторно пройти медкомиссию. В законе подчеркнули, что военнообязанные украинцы будут временно ограничены в правах, если не придут в военкомат. Также им нельзя покидать страну, распоряжаться недвижимостью, получать водительские права и пользоваться услугами страны. Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что на Украине процесс мобилизации в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился, передает «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек.