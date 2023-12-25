25 декабря 2023

У руководителя пермского СУ СК появился новый заместитель

Полковник Руслан Юсупов занял кресло замруководителя пермского СУ СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Полковник юстиции Руслан Юсупов приехал в Пермь из Московской области Фото:

Назначен новый заместитель руководителя пермского управления СКР. Им стал Руслан Юсупов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства.

«Полковник юстиции Руслан Юсупов назначен заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина», — говорится на сайте пермского управления СК. По данным «Коммерсант-Прикамье», Юсупов занял должность, которую ранее занимал Чингис Мушараев.

В 2021 году Юсупов был замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел в управлении СКР по Московской области. Источники СМИ заявляют, что Головкин знал Юсупова еще до его назначения в Пермский край.

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Назначен новый заместитель руководителя пермского управления СКР. Им стал Руслан Юсупов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства. «Полковник юстиции Руслан Юсупов назначен заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина», — говорится на сайте пермского управления СК. По данным «Коммерсант-Прикамье», Юсупов занял должность, которую ранее занимал Чингис Мушараев. В 2021 году Юсупов был замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел в управлении СКР по Московской области. Источники СМИ заявляют, что Головкин знал Юсупова еще до его назначения в Пермский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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