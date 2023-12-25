Спецтехника расчищает трассу от снега и гололеда
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
На федеральных трассах в Курганской области вывели спецтехнику для борьбы со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Дорожная техника выведена на курганские участки федеральных трасс в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в дорожном ведомстве показали, как идет очистка участка 77 км — 126 км. На дорогах работают тракторы и уборочные машины.
Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды на дорогах в Курганской области ввели временное ограничение движения транспорта на дорогах. Дорожники занимаются устранением гололеда и очисткой от снега.
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