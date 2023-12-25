25 декабря 2023

На курганских трассах на борьбу со снегопадом вывели спецтехнику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, уборка снега, трасса, дорога, трактор
Спецтехника расчищает трассу от снега и гололеда Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

На федеральных трассах в Курганской области вывели спецтехнику для борьбы со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Дорожная техника выведена на курганские участки федеральных трасс в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в дорожном ведомстве показали, как идет очистка участка 77 км — 126 км. На дорогах работают тракторы и уборочные машины.

Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды на дорогах в Курганской области ввели временное ограничение движения транспорта на дорогах. Дорожники занимаются устранением гололеда и очисткой от снега.

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На федеральных трассах в Курганской области вывели спецтехнику для борьбы со снегопадом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Дорожная техника выведена на курганские участки федеральных трасс в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в дорожном ведомстве показали, как идет очистка участка 77 км — 126 км. На дорогах работают тракторы и уборочные машины. Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды на дорогах в Курганской области ввели временное ограничение движения транспорта на дорогах. Дорожники занимаются устранением гололеда и очисткой от снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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