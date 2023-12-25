25 декабря 2023

В Тюмени из-за погоды задержали вылет шести рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , багаж, рощино, люди с сумками
Также с опозданием в областную столицу прилетят восемь самолетов Фото:

В Тюмени задержали вылет шести рейсов, также с опозданием в областную столицу прилетят 11 самолетов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Уфа, вылет по расписанию — 6:05, задерживается. Рейс Тюмень — Сургут, вылет по расписанию — 7:10, задерживается. Рейс Тюмень — Тарко Сале, вылет по расписанию — 8:30, задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.

В справочной службе Рощино сообщили, что причина задержки самолетов — метеоусловия Тюмени. С опозданием в областную столицу также прилетят рейсы из Сургута, Москвы, Нягани, Ханты-Мансийска.

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В Тюмени задержали вылет шести рейсов, также с опозданием в областную столицу прилетят 11 самолетов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень — Уфа, вылет по расписанию — 6:05, задерживается. Рейс Тюмень — Сургут, вылет по расписанию — 7:10, задерживается. Рейс Тюмень — Тарко Сале, вылет по расписанию — 8:30, задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино сообщили, что причина задержки самолетов — метеоусловия Тюмени. С опозданием в областную столицу также прилетят рейсы из Сургута, Москвы, Нягани, Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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