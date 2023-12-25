Также с опозданием в областную столицу прилетят восемь самолетов
В Тюмени задержали вылет шести рейсов, также с опозданием в областную столицу прилетят 11 самолетов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Уфа, вылет по расписанию — 6:05, задерживается. Рейс Тюмень — Сургут, вылет по расписанию — 7:10, задерживается. Рейс Тюмень — Тарко Сале, вылет по расписанию — 8:30, задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.
В справочной службе Рощино сообщили, что причина задержки самолетов — метеоусловия Тюмени. С опозданием в областную столицу также прилетят рейсы из Сургута, Москвы, Нягани, Ханты-Мансийска.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.