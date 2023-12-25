В ЯНАО охотник застрелил родственника, приняв его за животное

В ЯНАО следователи завели уголовное дело на охотника, убившего родственника

26 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Красноселькупском районе мужчина застрелил из карабина родственника на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноселькупском районе ЯНАО охотник застрелил родственника, произведя выстрел из карабина в его направлении. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 23 декабря в 80 километрах от села Толька. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают детали события.

В Красноселькупском районе ЯНАО охотник застрелил родственника, произведя выстрел из карабина в его направлении. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 23 декабря в 80 километрах от села Толька. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают детали события.