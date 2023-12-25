В ЯНАО охотник застрелил родственника, приняв его за животное

В Красноселькупском районе ЯНАО охотник застрелил родственника, произведя выстрел из карабина в его направлении. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие произошло 23 декабря в 80 километрах от села Толька. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают детали события.
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