25 декабря 2023

В ЯНАО охотник застрелил родственника, приняв его за животное

В ЯНАО следователи завели уголовное дело на охотника, убившего родственника
© Служба новостей «URA.RU»
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В Красноселькупском районе мужчина застрелил из карабина родственника на охоте Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО охотник застрелил родственника, произведя выстрел из карабина в его направлении. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 23 декабря в 80 километрах от села Толька. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают детали события.

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В Красноселькупском районе ЯНАО охотник застрелил родственника, произведя выстрел из карабина в его направлении. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 23 декабря в 80 километрах от села Толька. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают детали события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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