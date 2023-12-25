Главный экскурсионный автобус Перми уходит на каникулы

26 декабря 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Экскурсии приостанавливаются до 3 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми городской экскурсионный автобусный маршрут делает перерыв в работе. На короткие каникулы он уходит с 29 января, сообщили в департаменте транспорта мэрии. «Изменения в расписании автобуса №300т. Выходные дни: 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января. Рабочие дни 3, 4, 5, 6, 7 января», — сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Автобусный маршрут №300т в Перми запустили в конце мая в честь 300-летия города. Кольцевая экскурсия по исторической и современной части Перми проходит в сопровождении аудиогида.

В Перми городской экскурсионный автобусный маршрут делает перерыв в работе. На короткие каникулы он уходит с 29 января, сообщили в департаменте транспорта мэрии. «Изменения в расписании автобуса №300т. Выходные дни: 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января. Рабочие дни 3, 4, 5, 6, 7 января», — сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Автобусный маршрут №300т в Перми запустили в конце мая в честь 300-летия города. Кольцевая экскурсия по исторической и современной части Перми проходит в сопровождении аудиогида.