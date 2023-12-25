25 декабря 2023

Главный экскурсионный автобус Перми уходит на каникулы

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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, салон автобуса, туристический автобус, пассажиры автобуса, междугородний автобус
Экскурсии приостанавливаются до 3 января Фото:

В Перми городской экскурсионный автобусный маршрут делает перерыв в работе. На короткие каникулы он уходит с 29 января, сообщили в департаменте транспорта мэрии.

«Изменения в расписании автобуса №300т. Выходные дни: 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января. Рабочие дни 3, 4, 5, 6, 7 января», — сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

Автобусный маршрут №300т в Перми запустили в конце мая в честь 300-летия города. Кольцевая экскурсия по исторической и современной части Перми проходит в сопровождении аудиогида.

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В Перми городской экскурсионный автобусный маршрут делает перерыв в работе. На короткие каникулы он уходит с 29 января, сообщили в департаменте транспорта мэрии. «Изменения в расписании автобуса №300т. Выходные дни: 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января. Рабочие дни 3, 4, 5, 6, 7 января», — сообщается на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». Автобусный маршрут №300т в Перми запустили в конце мая в честь 300-летия города. Кольцевая экскурсия по исторической и современной части Перми проходит в сопровождении аудиогида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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