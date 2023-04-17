17 апреля 2023

Экскурсия к 300-летию Перми на автобусе №300 обойдется участникам в 300 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсионный маршрут №300 заработает в мае
Экскурсионный маршрут №300 заработает в мае Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми определились со стоимостью поездки по маршруту экскурсионного автобуса, который власти запускают в честь 300-летия города. Кольцевая поездка обойдется пассажиру в 300 рублей, рассказала депутатам думы начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Ольга Чеснокова.

«Цена взрослого билета предварительно составит 300 рублей, а детские и льготные будут стоить по 200 рублей. Действовать они будут в течение дня. За этот период времени пассажиры смогут выходить на любых остановках, а затем возвращаться через некоторое время», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Чеснокову.

О планах к маю запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в конце 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут, а в марте и перевозчик.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми определились со стоимостью поездки по маршруту экскурсионного автобуса, который власти запускают в честь 300-летия города. Кольцевая поездка обойдется пассажиру в 300 рублей, рассказала депутатам думы начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Ольга Чеснокова. «Цена взрослого билета предварительно составит 300 рублей, а детские и льготные будут стоить по 200 рублей. Действовать они будут в течение дня. За этот период времени пассажиры смогут выходить на любых остановках, а затем возвращаться через некоторое время», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Чеснокову. О планах к маю запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в конце 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут, а в марте и перевозчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...