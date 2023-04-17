Экскурсия к 300-летию Перми на автобусе №300 обойдется участникам в 300 рублей

18 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Экскурсионный маршрут №300 заработает в мае Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми определились со стоимостью поездки по маршруту экскурсионного автобуса, который власти запускают в честь 300-летия города. Кольцевая поездка обойдется пассажиру в 300 рублей, рассказала депутатам думы начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Ольга Чеснокова. «Цена взрослого билета предварительно составит 300 рублей, а детские и льготные будут стоить по 200 рублей. Действовать они будут в течение дня. За этот период времени пассажиры смогут выходить на любых остановках, а затем возвращаться через некоторое время», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Чеснокову. О планах к маю запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в конце 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут, а в марте и перевозчик.

В Перми определились со стоимостью поездки по маршруту экскурсионного автобуса, который власти запускают в честь 300-летия города. Кольцевая поездка обойдется пассажиру в 300 рублей, рассказала депутатам думы начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Ольга Чеснокова. «Цена взрослого билета предварительно составит 300 рублей, а детские и льготные будут стоить по 200 рублей. Действовать они будут в течение дня. За этот период времени пассажиры смогут выходить на любых остановках, а затем возвращаться через некоторое время», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Чеснокову. О планах к маю запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в конце 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут, а в марте и перевозчик.