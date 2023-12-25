Кургаснкие депутаты спели гимн РФ без музыки
Депутаты Курганской областной думы перед началом заседания спели гимн РФ без музыкального сопровождения. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Депутаты стоя ждали включения музыки. Через некоторое время они начали петь гимн, а капелла», — сообщил корреспондент. Исполнять гимн пришлось, так как аудиосопровождение долго не начиналось.
Сначала депутаты шутили, предлагая возглавить хор курганскому сенатору Сергею Муратову. Когда ожидание затянулось, петь начал замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. К нему присоединились остальные участники, в том числе и сенатор.
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