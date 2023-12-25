25 декабря 2023

Текслер выступил с экстренным обращением к челябинцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинскую область накрыл сильнейшиий циклон Фото:

Губернатор Алексей Текслер выступил с экстренным обращением к жителям Челябинской области из-за сильнейших снегопадов. Обращение появилось в telegram-канале главы региона 26 декабря.

«На значительной части Челябинской области сильнейший снегопад. В эпицентре циклона — сам Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже выпало 20 сантиметров осадков. По прогнозу снег будет идти весь день. Дополнительная сложность — сильные порывы ветра», —— написал Текслер.

Губернатор отметил, что автомобилисты и пешеходы столкнулись со значительными трудностями и поручил дорожным и коммунальным службам вывести на уборку максимально возможное количество техники и людей. Также Текслер сообщил, что на ряде региональных дорог введены временные ограничения для оперативной и своевременной очистки. Он обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям и воздержаться от дальних поездок, а также помогать друг другу в сложных ситуациях.

Главам муниципалитетов Текслер поручил сделать особый упор на очистку тротуаров и уборку междворовых проездов. Он сообщил, что работу дорожники и коммунальщики продолжат до полной стабилизации обстановки.

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Губернатор Алексей Текслер выступил с экстренным обращением к жителям Челябинской области из-за сильнейших снегопадов. Обращение появилось в telegram-канале главы региона 26 декабря. «На значительной части Челябинской области сильнейший снегопад. В эпицентре циклона — сам Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже выпало 20 сантиметров осадков. По прогнозу снег будет идти весь день. Дополнительная сложность — сильные порывы ветра», —— написал Текслер. Губернатор отметил, что автомобилисты и пешеходы столкнулись со значительными трудностями и поручил дорожным и коммунальным службам вывести на уборку максимально возможное количество техники и людей. Также Текслер сообщил, что на ряде региональных дорог введены временные ограничения для оперативной и своевременной очистки. Он обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям и воздержаться от дальних поездок, а также помогать друг другу в сложных ситуациях. Главам муниципалитетов Текслер поручил сделать особый упор на очистку тротуаров и уборку междворовых проездов. Он сообщил, что работу дорожники и коммунальщики продолжат до полной стабилизации обстановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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