На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада в ночь на 26 декабря занесло автомобиль. В результате заноса его выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В половине пятого утра 26 декабря на 1699 километре автодороги «Москва — Челябинск», водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, в условиях снегопада и при неустановленных обстоятельствах совершил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем » Freightliner с полуприцепом. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В настоящее время госавтоинспекция региона переведена на усиленный режим работы. На дороги региона выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Вместе с коллегами из ФКУ УПРДОР «Южный Урал» они обеспечивают безопасность на дорогах в условиях неблагоприятной погоды.
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