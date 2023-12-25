На челябинской трассе из-за снегопада погибли люди. Видео

26 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Автомобиль из-за снегопада вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада в ночь на 26 декабря занесло автомобиль. В результате заноса его выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «В половине пятого утра 26 декабря на 1699 километре автодороги «Москва — Челябинск», водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, в условиях снегопада и при неустановленных обстоятельствах совершил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем » Freightliner с полуприцепом. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В настоящее время госавтоинспекция региона переведена на усиленный режим работы. На дороги региона выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Вместе с коллегами из ФКУ УПРДОР «Южный Урал» они обеспечивают безопасность на дорогах в условиях неблагоприятной погоды.

На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области из-за снегопада в ночь на 26 декабря занесло автомобиль. В результате заноса его выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «В половине пятого утра 26 декабря на 1699 километре автодороги «Москва — Челябинск», водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, в условиях снегопада и при неустановленных обстоятельствах совершил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем » Freightliner с полуприцепом. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В настоящее время госавтоинспекция региона переведена на усиленный режим работы. На дороги региона выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Вместе с коллегами из ФКУ УПРДОР «Южный Урал» они обеспечивают безопасность на дорогах в условиях неблагоприятной погоды.