МЧС ХМАО рекомендовало ввести в городах противопожарный режим на праздники

МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Особый противопожарный режим вводится в связи тем, что в праздничные выходные дни рост пожаров возрастает. Чтобы праздники спокойно и благоприятно, рекомендуется органам местного самоуправления вводить у себя особый противопожарный режим», — сообщили в ведомстве.
При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на фейерверки. Из-за падения рубля пиротехнические изделия подорожали на 20 процентов.
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