25 декабря 2023

МЧС ХМАО рекомендовало ввести в городах противопожарный режим на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В праздники увеличивается количество пожаров Фото:

МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Особый противопожарный режим вводится в связи тем, что в праздничные выходные дни рост пожаров возрастает. Чтобы праздники спокойно и благоприятно, рекомендуется органам местного самоуправления вводить у себя особый противопожарный режим», — сообщили в ведомстве.

При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на фейерверки. Из-за падения рубля пиротехнические изделия подорожали на 20 процентов.

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МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Особый противопожарный режим вводится в связи тем, что в праздничные выходные дни рост пожаров возрастает. Чтобы праздники спокойно и благоприятно, рекомендуется органам местного самоуправления вводить у себя особый противопожарный режим», — сообщили в ведомстве. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на фейерверки. Из-за падения рубля пиротехнические изделия подорожали на 20 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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