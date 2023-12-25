Тюменцам рассказали, как будут работать автобусы в праздники

В Тюмени с 31 декабря по 8 января в областной столице общественный транспорт будет работать по расписанию выходных дней. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. В новогоднюю ночь автобусы в областной столице ездить не будут.
«В период новогодних праздников с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года общественный транспорт будет работать по расписаниям воскресных дней. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января движение общественного транспорта не предусмотрено», — рассказали агентству в мэрии.
1 и 2 января утренние и вечерние рейсы будут выполняться в полном объеме, в течение дня интервалы движения будут увеличиваться. А с 3 по 8 января транспорт поедет по графику воскресных дней без увеличения временны промежутков.
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