25 декабря 2023

Тюменцам рассказали, как будут работать автобусы в праздники

В новогоднюю ночь в Тюмени не будут ездить автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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С 31 декабря по 8 января в Тюмени автобусы будут работать по расписанию выходных дней Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени с 31 декабря по 8 января в областной столице общественный транспорт будет работать по расписанию выходных дней. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. В новогоднюю ночь автобусы в областной столице ездить не будут.

«В период новогодних праздников с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года общественный транспорт будет работать по расписаниям воскресных дней. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января движение общественного транспорта не предусмотрено», — рассказали агентству в мэрии.

1 и 2 января утренние и вечерние рейсы будут выполняться в полном объеме, в течение дня интервалы движения будут увеличиваться. А с 3 по 8 января транспорт поедет по графику воскресных дней без увеличения временны промежутков.

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В Тюмени с 31 декабря по 8 января в областной столице общественный транспорт будет работать по расписанию выходных дней. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. В новогоднюю ночь автобусы в областной столице ездить не будут. «В период новогодних праздников с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года общественный транспорт будет работать по расписаниям воскресных дней. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января движение общественного транспорта не предусмотрено», — рассказали агентству в мэрии. 1 и 2 января утренние и вечерние рейсы будут выполняться в полном объеме, в течение дня интервалы движения будут увеличиваться. А с 3 по 8 января транспорт поедет по графику воскресных дней без увеличения временны промежутков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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