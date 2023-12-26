В Челябинске самолет приземлился в сугроб

ДЛя вызволения самолета потребовался буксировочный тягач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска 26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач.

«„Аэропорт Челябинска“ не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего самолет „Аэрофлота“, выполнявший рейс из Москвы, проскользил и уперся в сугроб. После инцидента экипаж самолета запросил буксировочный тягач», — пишет telegram-канал «РБК — кратко».

Утром 26 декабря в международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов задержали ряд рейсов. В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона.