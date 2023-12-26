В Челябинске самолет приземлился в сугроб

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
ДЛя вызволения самолета потребовался буксировочный тягач Фото:

В аэропорту Челябинска 26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач.

«„Аэропорт Челябинска“ не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего самолет „Аэрофлота“, выполнявший рейс из Москвы, проскользил и уперся в сугроб. После инцидента экипаж самолета запросил буксировочный тягач», — пишет telegram-канал «РБК — кратко».

Утром 26 декабря в международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов задержали ряд рейсов. В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона.

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В аэропорту Челябинска 26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. «„Аэропорт Челябинска“ не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего самолет „Аэрофлота“, выполнявший рейс из Москвы, проскользил и уперся в сугроб. После инцидента экипаж самолета запросил буксировочный тягач», — пишет telegram-канал «РБК — кратко». Утром 26 декабря в международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов задержали ряд рейсов. В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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