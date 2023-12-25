В аэропорту Челябинска из-за снегопадов задержали рейсы

26 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники аэропорта очищают территорию от снега и льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов 26 декабря задержали ряд рейсов до 9 утра. Для контроля оказания услуг на место выехала Челябинская транспортная прокуратура. «Международный аэропорт „Челябинск“ работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. „Победа“, рейсы ДР6568 Челябинск- Шереметьево, ДР414 Челябинск-Внуково, ДР324 Челябинск-Сочи, ДР550 Челябинск-Санкт-Петербург задерживаются до 09:00 местного времени по решению авиакомпании», — уточнили в telegram-канале аэропорта. В пресс-службе добавили, что все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. Они постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона. Для контроля оказания услуг на место выехали специалисты транспортной прокуратуры. «Для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации на месте в аэропорт выехали работники Челябинской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле», — уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Из-за непогоды на челябинских дорогах закрыли движение. Синоптики предупреждали жителей региона о том, что с 25 на 26 декабря в области ожидается ветер скоростью до 25 метров в секунду и сильный снег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов 26 декабря задержали ряд рейсов до 9 утра. Для контроля оказания услуг на место выехала Челябинская транспортная прокуратура. «Международный аэропорт „Челябинск“ работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. „Победа“, рейсы ДР6568 Челябинск- Шереметьево, ДР414 Челябинск-Внуково, ДР324 Челябинск-Сочи, ДР550 Челябинск-Санкт-Петербург задерживаются до 09:00 местного времени по решению авиакомпании», — уточнили в telegram-канале аэропорта. В пресс-службе добавили, что все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. Они постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона. Для контроля оказания услуг на место выехали специалисты транспортной прокуратуры. «Для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации на месте в аэропорт выехали работники Челябинской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле», — уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Из-за непогоды на челябинских дорогах закрыли движение. Синоптики предупреждали жителей региона о том, что с 25 на 26 декабря в области ожидается ветер скоростью до 25 метров в секунду и сильный снег.