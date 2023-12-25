25 декабря 2023

В аэропорту Челябинска из-за снегопадов задержали рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Сотрудники аэропорта очищают территорию от снега и льда Фото:

В международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов 26 декабря задержали ряд рейсов до 9 утра. Для контроля оказания услуг на место выехала Челябинская транспортная прокуратура.

«Международный аэропорт „Челябинск“ работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. „Победа“, рейсы ДР6568 Челябинск- Шереметьево, ДР414 Челябинск-Внуково, ДР324 Челябинск-Сочи, ДР550 Челябинск-Санкт-Петербург задерживаются до 09:00 местного времени по решению авиакомпании», — уточнили в telegram-канале аэропорта.

В пресс-службе добавили, что все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. Они постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона. Для контроля оказания услуг на место выехали специалисты транспортной прокуратуры.

«Для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации на месте в аэропорт выехали работники Челябинской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле», — уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за непогоды на челябинских дорогах закрыли движение. Синоптики предупреждали жителей региона о том, что с 25 на 26 декабря в области ожидается ветер скоростью до 25 метров в секунду и сильный снег.

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В международном аэропорту Челябинска из-за снегопадов 26 декабря задержали ряд рейсов до 9 утра. Для контроля оказания услуг на место выехала Челябинская транспортная прокуратура. «Международный аэропорт „Челябинск“ работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. „Победа“, рейсы ДР6568 Челябинск- Шереметьево, ДР414 Челябинск-Внуково, ДР324 Челябинск-Сочи, ДР550 Челябинск-Санкт-Петербург задерживаются до 09:00 местного времени по решению авиакомпании», — уточнили в telegram-канале аэропорта. В пресс-службе добавили, что все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. Они постоянно ведут расчистку и обработку от снега и льда взлетно-посадочных полос и перрона. Для контроля оказания услуг на место выехали специалисты транспортной прокуратуры. «Для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации на месте в аэропорт выехали работники Челябинской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле», — уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Из-за непогоды на челябинских дорогах закрыли движение. Синоптики предупреждали жителей региона о том, что с 25 на 26 декабря в области ожидается ветер скоростью до 25 метров в секунду и сильный снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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