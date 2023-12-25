Курганский прокурор Назаров предложил увеличить выплату участникам СВО

В Курганской области участникам СВО, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии по инвалидности. Такой законопроект приняли депутаты облдумы по инициативе прокурора региона Андрея Назарова, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагается распространить действие областного закона на категорию граждан, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины. По информации ФКУ „Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области“, Минтруда России инвалидами в следствии военной травмы признан 31 человек», — сказал Назаров.
Для реализации законопроекта потребуется дополнительный расход областного бюджета 115,1 тысяч в год. Проект закона предварительно согласован с правительством области. Проект принят в двух чтениях. Ранее законом Курганской области была установлена дополнительная мера поддержки в виде доплаты к пенсии по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами в следствии участия в военных действиях в Афганистане, Чечне, на территории Северо-Кавказского региона.
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