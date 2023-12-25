Власти ЯНАО поддержат рыбный промысел субсидиями

В следующем году рыбодобывающие предприятия Ямала смогут компенсировать часть расходов на производственные затраты. Обязательное условие — ведение цифрового учета всей добытой рыбы, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа.
«Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям Ямала. Они могут компенсировать часть расходов, связанных с выловом северной рыбы. Среди них: оплата труда, коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и другие производственные затраты», — сообщается в комментарии к постановлению.
Обязательные условия предоставления субсидии — ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство». Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы. Это позволит рыбопереработчикам сформировать «сырьевой запас», а рыбодобытчикам — получить доход.
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