Власти ЯНАО поддержат рыбный промысел субсидиями

26 декабря 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Рыбодобывающие предприятия смогут возместить расходы на вылов северной рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В следующем году рыбодобывающие предприятия Ямала смогут компенсировать часть расходов на производственные затраты. Обязательное условие — ведение цифрового учета всей добытой рыбы, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям Ямала. Они могут компенсировать часть расходов, связанных с выловом северной рыбы. Среди них: оплата труда, коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и другие производственные затраты», — сообщается в комментарии к постановлению. Обязательные условия предоставления субсидии — ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство». Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы. Это позволит рыбопереработчикам сформировать «сырьевой запас», а рыбодобытчикам — получить доход.

В следующем году рыбодобывающие предприятия Ямала смогут компенсировать часть расходов на производственные затраты. Обязательное условие — ведение цифрового учета всей добытой рыбы, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям Ямала. Они могут компенсировать часть расходов, связанных с выловом северной рыбы. Среди них: оплата труда, коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и другие производственные затраты», — сообщается в комментарии к постановлению. Обязательные условия предоставления субсидии — ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство». Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы. Это позволит рыбопереработчикам сформировать «сырьевой запас», а рыбодобытчикам — получить доход.