25 декабря 2023

Власти ЯНАО поддержат рыбный промысел субсидиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
Рыбодобывающие предприятия смогут возместить расходы на вылов северной рыбы Фото:

В следующем году рыбодобывающие предприятия Ямала смогут компенсировать часть расходов на производственные затраты. Обязательное условие — ведение цифрового учета всей добытой рыбы, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа.

«Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям Ямала. Они могут компенсировать часть расходов, связанных с выловом северной рыбы. Среди них: оплата труда, коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и другие производственные затраты», — сообщается в комментарии к постановлению.

Обязательные условия предоставления субсидии — ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство». Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы. Это позволит рыбопереработчикам сформировать «сырьевой запас», а рыбодобытчикам — получить доход.

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В следующем году рыбодобывающие предприятия Ямала смогут компенсировать часть расходов на производственные затраты. Обязательное условие — ведение цифрового учета всей добытой рыбы, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям Ямала. Они могут компенсировать часть расходов, связанных с выловом северной рыбы. Среди них: оплата труда, коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и другие производственные затраты», — сообщается в комментарии к постановлению. Обязательные условия предоставления субсидии — ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство». Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют предприятиям затраты на закупку рыбы. Это позволит рыбопереработчикам сформировать «сырьевой запас», а рыбодобытчикам — получить доход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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