25 декабря 2023

В Курганской области ожидают сильнейших порывов ветра. Скрин

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Курганцев предупредили о сильных порывах ветра Фото:

Жителей Курганской области предупредили о сильнейших порывах ветра. Местами они будут достигать 25 метров в секунду, сообщили в курганском ЦГМС.

«По области ожидается очень сильный ветер с порывами до 20-25 м/с», — информирует сайт организации. Ветер сохранится в течение 26 декабря и местами ночью в последующие сутки.

Также на дорогах области 27 декабря прогнозируют сильный гололед. В связи с ветром сотрудники МЧС просили курганцев ограничить использование личного транспорта. При метели не стоит передвигаться по небольшим проселочным автодорогам.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганских дорогах ввели ограничения для водителей из-за плохих погодных условий. Водителям пассажирского транспорта и грузовиков временно запретили передвижение по всем дорогам региона.

В Курганской области ожидают сильных порывов ветра
В Курганской области ожидают сильных порывов ветра

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Жителей Курганской области предупредили о сильнейших порывах ветра. Местами они будут достигать 25 метров в секунду, сообщили в курганском ЦГМС. «По области ожидается очень сильный ветер с порывами до 20-25 м/с», — информирует сайт организации. Ветер сохранится в течение 26 декабря и местами ночью в последующие сутки. Также на дорогах области 27 декабря прогнозируют сильный гололед. В связи с ветром сотрудники МЧС просили курганцев ограничить использование личного транспорта. При метели не стоит передвигаться по небольшим проселочным автодорогам. Ранее URA.RU сообщало, что на курганских дорогах ввели ограничения для водителей из-за плохих погодных условий. Водителям пассажирского транспорта и грузовиков временно запретили передвижение по всем дорогам региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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