Жителей Курганской области предупредили о сильнейших порывах ветра. Местами они будут достигать 25 метров в секунду, сообщили в курганском ЦГМС.
«По области ожидается очень сильный ветер с порывами до 20-25 м/с», — информирует сайт организации. Ветер сохранится в течение 26 декабря и местами ночью в последующие сутки.
Также на дорогах области 27 декабря прогнозируют сильный гололед. В связи с ветром сотрудники МЧС просили курганцев ограничить использование личного транспорта. При метели не стоит передвигаться по небольшим проселочным автодорогам.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганских дорогах ввели ограничения для водителей из-за плохих погодных условий. Водителям пассажирского транспорта и грузовиков временно запретили передвижение по всем дорогам региона.
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