26 декабря 2023

Аналитики назвали профессии ХМАО с самой большой зарплатой в 2023 году

«Авито»: самую большую зарплату в ХМАО в 2023 году предлагали водителям и врачам
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь по ХМАО предлагали водителям и врачам Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь предлагали водителям и врачам. Специалистам готовы платить 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«Стоит отметить, что высокооплачиваемые предложения чаще адресованы специалистам с профильным образованием и стажем. Так, опытный врач-стоматолог на ортодонтическом приеме в Нижневартовске может получать сдельную оплату 250 000 рублей в месяц. В объявлении отмечено, что вакансия открыта в связи с расширением клиники и на нее может претендовать, в том числе молодой специалист, который хочет развиваться в профессии. Конечно, оплата его труда будет поначалу ниже, чем у врача со стажем», — говорится в исследовании.

На высокую зарплату по сфере автобизнеса в первую очередь могут претендовать водители грузовиков в Сургуте. Работникам предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. «Оплата включает тариф за километраж, суточные и премии после достижения определенного количества пройденных километров», — добавляют представители сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО набирают новичков на вакансии с высокой зарплатой из-за дефицита кадров. Ситуация, например, касается сотрудников сферы торговли и недвижимости.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь предлагали водителям и врачам. Специалистам готовы платить 250-300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Стоит отметить, что высокооплачиваемые предложения чаще адресованы специалистам с профильным образованием и стажем. Так, опытный врач-стоматолог на ортодонтическом приеме в Нижневартовске может получать сдельную оплату 250 000 рублей в месяц. В объявлении отмечено, что вакансия открыта в связи с расширением клиники и на нее может претендовать, в том числе молодой специалист, который хочет развиваться в профессии. Конечно, оплата его труда будет поначалу ниже, чем у врача со стажем», — говорится в исследовании. На высокую зарплату по сфере автобизнеса в первую очередь могут претендовать водители грузовиков в Сургуте. Работникам предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. «Оплата включает тариф за километраж, суточные и премии после достижения определенного количества пройденных километров», — добавляют представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО набирают новичков на вакансии с высокой зарплатой из-за дефицита кадров. Ситуация, например, касается сотрудников сферы торговли и недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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