Мэрия в ХМАО просит жителей отказаться от салютов на Новый год

На время праздников в городе действует особый противопожарный режим
Мэрия Радужного (ХМАО) попросила жителей воздержаться он фейерверков на Новый год. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городских властей.
«С 22 декабря 2023 года по 19 января 2024 года на территории города Радужный действует особый противопожарный режим. В этот период жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от применения пиротехнических изделий и запуска фейерверков», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО рекомендовало мэриям ввести особый противопожарный режим. Связано это с ростом пожаров в праздники.
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