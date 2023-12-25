25 декабря 2023

Мэрия в ХМАО просит жителей отказаться от салютов на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
На время праздников в городе действует особый противопожарный режим Фото:

Мэрия Радужного (ХМАО) попросила жителей воздержаться он фейерверков на Новый год. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городских властей.

«С 22 декабря 2023 года по 19 января 2024 года на территории города Радужный действует особый противопожарный режим. В этот период жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от применения пиротехнических изделий и запуска фейерверков», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО рекомендовало мэриям ввести особый противопожарный режим. Связано это с ростом пожаров в праздники.

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Мэрия Радужного (ХМАО) попросила жителей воздержаться он фейерверков на Новый год. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городских властей. «С 22 декабря 2023 года по 19 января 2024 года на территории города Радужный действует особый противопожарный режим. В этот период жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от применения пиротехнических изделий и запуска фейерверков», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО рекомендовало мэриям ввести особый противопожарный режим. Связано это с ростом пожаров в праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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