В Перми «Яндекс» наказал таксистов без лицензий

26 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Сервис понизил рейтинг пермских таксистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис «Яндекс Go» массово понизил рейтинг у всех таксистов в Перми, которые не успели оформить себе лицензию. Такая мера может существенно повлиять на доход водителей. Об этом рассказали перевозчики в группе «Таксисты Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня массово по Перми у многих прилетело -10 баллов за отсутствие лицензии. Ранее в декабре такая же ситуация произошла в Самаре. Это говорит о том, что все нужно делать вовремя», — написал Артем Смирнов. Он добавил, что количество баллов влияет на число заказов. Чем выше рейтинг, тем больше выручка. Из-за снижения приоритета водители могут потерять до 40 тысяч рублей. Но штрафы не вызвали среди водителей сильную панику. У некоторых баллы рейтинга отняли раньше, и на доходе это никак не отразилось. «С августа под штрафом »-10«. Бывает, „Яндекс“ забывает про это, и работаешь спокойно», — написал Николай. «Эти баллы — туфта», — отметил Вячеслав. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Go». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты под Новый год остались без заработка. Вопреки ожиданиям услуги перевозок в декабре не вызывают ажиотаж среди горожан.

Сервис «Яндекс Go» массово понизил рейтинг у всех таксистов в Перми, которые не успели оформить себе лицензию. Такая мера может существенно повлиять на доход водителей. Об этом рассказали перевозчики в группе «Таксисты Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня массово по Перми у многих прилетело -10 баллов за отсутствие лицензии. Ранее в декабре такая же ситуация произошла в Самаре. Это говорит о том, что все нужно делать вовремя», — написал Артем Смирнов. Он добавил, что количество баллов влияет на число заказов. Чем выше рейтинг, тем больше выручка. Из-за снижения приоритета водители могут потерять до 40 тысяч рублей. Но штрафы не вызвали среди водителей сильную панику. У некоторых баллы рейтинга отняли раньше, и на доходе это никак не отразилось. «С августа под штрафом »-10«. Бывает, „Яндекс“ забывает про это, и работаешь спокойно», — написал Николай. «Эти баллы — туфта», — отметил Вячеслав. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Go». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что пермские таксисты под Новый год остались без заработка. Вопреки ожиданиям услуги перевозок в декабре не вызывают ажиотаж среди горожан.