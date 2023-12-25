25 декабря 2023

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
В Тюмени пройдет метель и снегопад Фото:

В Тюмени 26 и 27 декабря усилится ветер, а также пройдет метель и снег. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Оповещения 72».

«Внимание: до конца дня 26 декабря и ночью 27 декабря на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, порывы могут достигать 25 м/с. Возможен снег, метель и налипание мокрого снега», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ночью 30 декабря похолодает до -20 градусов. До конца недели в областной столице будет идти снег, а также усилится ветер.

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В Тюмени 26 и 27 декабря усилится ветер, а также пройдет метель и снег. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Оповещения 72». «Внимание: до конца дня 26 декабря и ночью 27 декабря на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, порывы могут достигать 25 м/с. Возможен снег, метель и налипание мокрого снега», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ночью 30 декабря похолодает до -20 градусов. До конца недели в областной столице будет идти снег, а также усилится ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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