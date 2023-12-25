В Тюмени объявили штормовое предупреждение

В Тюмени пройдет метель и снегопад
В Тюмени 26 и 27 декабря усилится ветер, а также пройдет метель и снег. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Оповещения 72».
«Внимание: до конца дня 26 декабря и ночью 27 декабря на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, порывы могут достигать 25 м/с. Возможен снег, метель и налипание мокрого снега», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ночью 30 декабря похолодает до -20 градусов. До конца недели в областной столице будет идти снег, а также усилится ветер.
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