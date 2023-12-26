Актер Базанов из «Слово пацана» не признал вину по делу об убийстве

Сергей Базанов и его подельник не признали вину по делу об убийстве
Актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов и его подельник не стали признавать свою вину в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. Об этом сообщили в Следственном комитете. Отмечается, что суд арестовал двоих подозреваемых.
«Актер из сериала „Слово пацана“ Базанов и его подельник не признали вину по делу об убийстве в 2011», — сообщает СК. Слова передает РИА Новости.
Ранее Базанов по решению Замоскворецкого суда был отправлен в СИЗО на два месяца. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году.
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