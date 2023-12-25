25 декабря 2023

В Екатеринбурге нашли ребенка, которого отец украл у бывшей супруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, ребенок, пианино, девочка, снегопад, ребенок один
Мужчина прятал дочь в Солнечном Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали ребенка, которого отец прятал от экс-супруги. Девочку изъяли и передали матери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«Девочка находилась в исполнительном розыске, так как по решению суда должна проживать с матерью. Но отец посчитал иначе и спрятал дочь. Мужчина скрывался вместе с ребенком в микрорайоне Солнечном. Девочку в присутствии органов опеки передали матери», — говорится в сообщении.

Похожая история произошла весной 2022 года. 32-летний мужчина забрал мальчика у матери, а после уехал из Екатеринбурга. При этом мужчина скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме в Ревде. Тогда судебные приставы разыскали ребенка и вернули женщине.

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В Екатеринбурге судебные приставы разыскали ребенка, которого отец прятал от экс-супруги. Девочку изъяли и передали матери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. «Девочка находилась в исполнительном розыске, так как по решению суда должна проживать с матерью. Но отец посчитал иначе и спрятал дочь. Мужчина скрывался вместе с ребенком в микрорайоне Солнечном. Девочку в присутствии органов опеки передали матери», — говорится в сообщении. Похожая история произошла весной 2022 года. 32-летний мужчина забрал мальчика у матери, а после уехал из Екатеринбурга. При этом мужчина скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме в Ревде. Тогда судебные приставы разыскали ребенка и вернули женщине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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