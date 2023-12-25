Общество В Екатеринбурге нашли ребенка, которого отец украл у бывшей супруги 26 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 + Мужчина прятал дочь в Солнечном Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге судебные приставы разыскали ребенка, которого отец прятал от экс-супруги. Девочку изъяли и передали матери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. «Девочка находилась в исполнительном розыске, так как по решению суда должна проживать с матерью. Но отец посчитал иначе и спрятал дочь. Мужчина скрывался вместе с ребенком в микрорайоне Солнечном. Девочку в присутствии органов опеки передали матери», — говорится в сообщении. Похожая история произошла весной 2022 года. 32-летний мужчина забрал мальчика у матери, а после уехал из Екатеринбурга. При этом мужчина скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме в Ревде. Тогда судебные приставы разыскали ребенка и вернули женщине. В Екатеринбурге судебные приставы разыскали ребенка, которого отец прятал от экс-супруги. Девочку изъяли и передали матери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. «Девочка находилась в исполнительном розыске, так как по решению суда должна проживать с матерью. Но отец посчитал иначе и спрятал дочь. Мужчина скрывался вместе с ребенком в микрорайоне Солнечном. Девочку в присутствии органов опеки передали матери», — говорится в сообщении. Похожая история произошла весной 2022 года. 32-летний мужчина забрал мальчика у матери, а после уехал из Екатеринбурга. При этом мужчина скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме в Ревде. Тогда судебные приставы разыскали ребенка и вернули женщине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям