Приставы вернули свердловчанке сына, которого украл бывший муж

Судебные приставы вернули матери десятилетнего сына Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские судебные приставы вернули матери десятилетнего сына, которого скрывал от нее бывший муж. Мужчина забрал мальчика и не позволял женщине видеться с сыном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«32-летний екатеринбуржец забрал мальчика и не позволял женщине видеться с сыном, в связи с чем екатеринбурженка обратилась в суд. Ленинский районный суд Екатеринбурга встал на ее защиту и определил место жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью. Судебные приставы исполнили решение суда о передаче матери десятилетнего сына», — сказано в сообщении.

Оперативно установить местонахождение мужчины и ребенка удалось благодаря действиям судебных приставов. «В результате проведенных розыскных мероприятий установлено: мужчина уехал из Екатеринбурга и скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме г. Ревде (Свердловская область)», — отметили в пресс-службе.

В присутствии понятых, представителей органа опеки и попечительства, специалиста-психолога и сотрудников полиции приставы передали ребенка матери. «Ребенок вернулся к маме, с которой был в разлуке продолжительное время. Решение суда исполнено в полном объеме», — резюмировали в ведомстве.

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