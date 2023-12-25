25 декабря 2023

«Дочка» «Газпрома» в ХМАО тестирует автобус завода КАМАЗ для вахтовиков. Фото

Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» испытывают экспериментальные автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, камаз, грузовик, вахтовка, вахтовики, перевозка людей, шемурское месторождение, транспорт для рабочих
Вахтовиков в ХМАО будет возить на работу экспериментальный автобус Фото:

«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) испытывает новый вахтовый автобус, который изготовлен на заводе КАМАЗ. Техника работает на природном газе, оборудована кондиционером и усиленной системой безопасности.

«В Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ проходит проверку экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, спроектированный по заказу компании. Полноприводный автомобиль работает на газомоторном топливе, оснащен кондиционером, дополнительным отопителем, системой обнаружения утечек газа и тушения пожаров», — сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Югорск» в telegram-канале.

В вахтовке оборудованы места с ремнями безопасности для 23 сотрудников: если человек не пристегнулся — срабатывает предупреждающий сигнал. Экспериментальную модель будут тестировать в ХМАО несколько месяцев. После испытаний сотрудники «Газпрома» дадут рекомендации по улучшению техники.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят испытания первого отечественного флота для ГРП (гидроразрыва пласта). Техника для добычи трудноизвлекаемой нефти спроектирована и изготовлена на предприятии, входящее в структуру «Роскосмоса».

Экспериментальный вахтовый автобус на объекте «Газпрома» в ХМАО
Экспериментальный вахтовый автобус на объекте «Газпрома» в ХМАО
Интерьер экспериментального автобуса для югорских вахтовиков
Интерьер экспериментального автобуса для югорских вахтовиков

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«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) испытывает новый вахтовый автобус, который изготовлен на заводе КАМАЗ. Техника работает на природном газе, оборудована кондиционером и усиленной системой безопасности. «В Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ проходит проверку экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, спроектированный по заказу компании. Полноприводный автомобиль работает на газомоторном топливе, оснащен кондиционером, дополнительным отопителем, системой обнаружения утечек газа и тушения пожаров», — сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Югорск» в telegram-канале. В вахтовке оборудованы места с ремнями безопасности для 23 сотрудников: если человек не пристегнулся — срабатывает предупреждающий сигнал. Экспериментальную модель будут тестировать в ХМАО несколько месяцев. После испытаний сотрудники «Газпрома» дадут рекомендации по улучшению техники. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят испытания первого отечественного флота для ГРП (гидроразрыва пласта). Техника для добычи трудноизвлекаемой нефти спроектирована и изготовлена на предприятии, входящее в структуру «Роскосмоса».
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