«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) испытывает новый вахтовый автобус, который изготовлен на заводе КАМАЗ. Техника работает на природном газе, оборудована кондиционером и усиленной системой безопасности.
«В Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ проходит проверку экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, спроектированный по заказу компании. Полноприводный автомобиль работает на газомоторном топливе, оснащен кондиционером, дополнительным отопителем, системой обнаружения утечек газа и тушения пожаров», — сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Югорск» в telegram-канале.
В вахтовке оборудованы места с ремнями безопасности для 23 сотрудников: если человек не пристегнулся — срабатывает предупреждающий сигнал. Экспериментальную модель будут тестировать в ХМАО несколько месяцев. После испытаний сотрудники «Газпрома» дадут рекомендации по улучшению техники.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят испытания первого отечественного флота для ГРП (гидроразрыва пласта). Техника для добычи трудноизвлекаемой нефти спроектирована и изготовлена на предприятии, входящее в структуру «Роскосмоса».
Экспериментальный вахтовый автобус на объекте «Газпрома» в ХМАО
Автор фото: telegram-канал «Газпром трансгаз Югорск»
Интерьер экспериментального автобуса для югорских вахтовиков
Автор фото: telegram-канал «Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) испытывает новый вахтовый автобус, который изготовлен на заводе КАМАЗ. Техника работает на природном газе, оборудована кондиционером и усиленной системой безопасности. «В Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ проходит проверку экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, спроектированный по заказу компании. Полноприводный автомобиль работает на газомоторном топливе, оснащен кондиционером, дополнительным отопителем, системой обнаружения утечек газа и тушения пожаров», — сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Югорск» в telegram-канале. В вахтовке оборудованы места с ремнями безопасности для 23 сотрудников: если человек не пристегнулся — срабатывает предупреждающий сигнал. Экспериментальную модель будут тестировать в ХМАО несколько месяцев. После испытаний сотрудники «Газпрома» дадут рекомендации по улучшению техники. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят испытания первого отечественного флота для ГРП (гидроразрыва пласта). Техника для добычи трудноизвлекаемой нефти спроектирована и изготовлена на предприятии, входящее в структуру «Роскосмоса».