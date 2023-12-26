Дороги в Челябинской области перекрыли до вечера

В связи с сильным снегопадом и метелью в Челябинской области продлили закрытие движения на дорогах. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) миндортрансом региона продлено временное ограничение до 20:00 часов 26 декабря. Ранее ограничение было объявлено до 14:00 часов. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Временное запрещение движения транспортных средств действует на целом ряде автомобильных дорог. Список дорог:
- Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
- Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
- Бреды-Синий Шихан;
- Фершампенуаз-Париж-Джабык;
- Южноуральск-Магнитогорск;
- Татищево-Кужебаевский-Париж;
- Карталы-Анненское;
- Троицк-Степное Пластовского муниципального района;
- Троицк-Октябрьское Октябрьского муниципального района.
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