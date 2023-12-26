Дороги в Челябинской области перекрыли до вечера

Регион накрыл сильный снег и буран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с сильным снегопадом и метелью в Челябинской области продлили закрытие движения на дорогах. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) миндортрансом региона продлено временное ограничение до 20:00 часов 26 декабря. Ранее ограничение было объявлено до 14:00 часов. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Временное запрещение движения транспортных средств действует на целом ряде автомобильных дорог. Список дорог: