Дороги в Челябинской области перекрыли до вечера

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Пурга. Челябинск, пешеходный переход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Регион накрыл сильный снег и буран Фото:

В связи с сильным снегопадом и метелью в Челябинской области продлили закрытие движения на дорогах. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) миндортрансом региона продлено временное ограничение до 20:00 часов 26 декабря. Ранее ограничение было объявлено до 14:00 часов. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Временное запрещение движения транспортных средств действует на целом ряде автомобильных дорог. Список дорог:

  1. Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
  2. Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
  3. Бреды-Синий Шихан;
  4. Фершампенуаз-Париж-Джабык;
  5. Южноуральск-Магнитогорск;
  6. Татищево-Кужебаевский-Париж;
  7. Карталы-Анненское;
  8. Троицк-Степное Пластовского муниципального района;
  9. Троицк-Октябрьское Октябрьского муниципального района.

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В связи с сильным снегопадом и метелью в Челябинской области продлили закрытие движения на дорогах. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер) миндортрансом региона продлено временное ограничение до 20:00 часов 26 декабря. Ранее ограничение было объявлено до 14:00 часов. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе ведомства. Временное запрещение движения транспортных средств действует на целом ряде автомобильных дорог. Список дорог:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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