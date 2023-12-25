25 декабря 2023

В курганской больнице после корпоратива подрались сотрудники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
В курганской больнице случилась драка сотрудников Фото:

Сотрудники межрайонной больницы в рабочем поселке Мишкино подрались во время празднования новогоднего корпоратива. Участники конфликта во время ссоры переместились в здание больницы, где разгромили отделение приемного покоя. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к медицинской сфере.

«25 декабря администрация МРБ-4 (Мишкинская ЦРБ) во главе с исполняющей обязанности главного врача Носковой провели корпоратив, который, к сожалению, закончился дракой и повреждением имущества приемного отделения больницы», — объясняют последствия конфликта свидетели. Драка якобы происходила на глазах у пациентов.

Инцидент случился 25 декабря. В приемном отделении больницы заметны повреждения дверей, разбит стеклопакет, перевернута мебель — на полу и стенах имеются следы крови. Один из сотрудников якобы палкой избил коллегу.

Редакция обратилась за комментариями в полицию и департамент здравоохранения области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Сотрудники межрайонной больницы в рабочем поселке Мишкино подрались во время празднования новогоднего корпоратива. Участники конфликта во время ссоры переместились в здание больницы, где разгромили отделение приемного покоя. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к медицинской сфере. «25 декабря администрация МРБ-4 (Мишкинская ЦРБ) во главе с исполняющей обязанности главного врача Носковой провели корпоратив, который, к сожалению, закончился дракой и повреждением имущества приемного отделения больницы», — объясняют последствия конфликта свидетели. Драка якобы происходила на глазах у пациентов. Инцидент случился 25 декабря. В приемном отделении больницы заметны повреждения дверей, разбит стеклопакет, перевернута мебель — на полу и стенах имеются следы крови. Один из сотрудников якобы палкой избил коллегу. Редакция обратилась за комментариями в полицию и департамент здравоохранения области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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