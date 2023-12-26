В районе Копейска ограничили движение из-за непогоды

В районе Копейска, города-спутника Челябинска, ограничили движение для некоторых видов транспорта из-за продолжающегося снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничения продлятся до восьми вечера.
«Введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов по специальным разрешениям на следующих автомобильных дорогах общего пользования: обход города Челябинска, Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
Там отметили, что время окончания ограничительных мер может быть изменено. В случае продолжения снегопада, их могут продлить. В настоящее время сотрудники ГИБДД и дорожные службы несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи.
В госавтоинспекции также обратились к водителям. Их попросили по возможности избегать поездок.
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