В районе Копейска ограничили движение из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU

В районе Копейска, города-спутника Челябинска, ограничили движение для некоторых видов транспорта из-за продолжающегося снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничения продлятся до восьми вечера.

«Введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов по специальным разрешениям на следующих автомобильных дорогах общего пользования: обход города Челябинска, Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что время окончания ограничительных мер может быть изменено. В случае продолжения снегопада, их могут продлить. В настоящее время сотрудники ГИБДД и дорожные службы несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи.

В госавтоинспекции также обратились к водителям. Их попросили по возможности избегать поездок.