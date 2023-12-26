В районе Копейска ограничили движение из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, зима, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме Фото:

В районе Копейска, города-спутника Челябинска, ограничили движение для некоторых видов транспорта из-за продолжающегося снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничения продлятся до восьми вечера.

«Введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов по специальным разрешениям на следующих автомобильных дорогах общего пользования: обход города Челябинска, Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что время окончания ограничительных мер может быть изменено. В случае продолжения снегопада, их могут продлить. В настоящее время сотрудники ГИБДД и дорожные службы несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи.

В госавтоинспекции также обратились к водителям. Их попросили по возможности избегать поездок.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Копейска, города-спутника Челябинска, ограничили движение для некоторых видов транспорта из-за продолжающегося снегопада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, ограничения продлятся до восьми вечера. «Введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов по специальным разрешениям на следующих автомобильных дорогах общего пользования: обход города Челябинска, Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что время окончания ограничительных мер может быть изменено. В случае продолжения снегопада, их могут продлить. В настоящее время сотрудники ГИБДД и дорожные службы несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи. В госавтоинспекции также обратились к водителям. Их попросили по возможности избегать поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...