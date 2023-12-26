Лавров раскрыл, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС

Лавров: 30 стран стремятся установить партнерские отношения с брикс
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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, лавров сергей
Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС, сообщил Лавров Фото:

Порядка тридцати стран стремятся сблизиться с БРИКС. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия».

«Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир идет по телекану «Россия 24». Он отдельно отметил, что Интерес к БРИКС в Латинской Америке очень серьезный, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать».

БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. БРИКС служит площадкой для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают.

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Порядка тридцати стран стремятся сблизиться с БРИКС. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия». «Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир идет по телекану «Россия 24». Он отдельно отметил, что Интерес к БРИКС в Латинской Америке очень серьезный, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. БРИКС служит площадкой для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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