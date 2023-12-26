Лавров раскрыл, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС

Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС, сообщил Лавров
Порядка тридцати стран стремятся сблизиться с БРИКС. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия».
«Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир идет по телекану «Россия 24». Он отдельно отметил, что Интерес к БРИКС в Латинской Америке очень серьезный, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать».
БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. БРИКС служит площадкой для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают.
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