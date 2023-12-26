Политика Лавров раскрыл, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС Лавров: 30 стран стремятся установить партнерские отношения с брикс 26 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС, сообщил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порядка тридцати стран стремятся сблизиться с БРИКС. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия». «Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир идет по телекану «Россия 24». Он отдельно отметил, что Интерес к БРИКС в Латинской Америке очень серьезный, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. БРИКС служит площадкой для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают. Порядка тридцати стран стремятся сблизиться с БРИКС. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия». «Около 30 стран стремятся сблизиться с БРИКС», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир идет по телекану «Россия 24». Он отдельно отметил, что Интерес к БРИКС в Латинской Америке очень серьезный, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. БРИКС служит площадкой для партнерства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям