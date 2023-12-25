25 декабря 2023

Украинские националисты взломали почту тюменского Совета ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам рекомендовали не переходить по ссылкам и не нажимать на картинки, полученные от лица Совета ветеранов Фото:

Украинские хакеры взломали почту Армизонского совета ветеранов (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства.

«Украинские националисты взломали почту Армизонского районного Совета ветеранов. Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — рассказали в инфоцентре.

Отмечается, что вопрос восстановления аккаунта решается. Тюменцам рекомендовали не переходить по ссылкам и не нажимать на картинки, полученные от лица Совета ветеранов.

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Украинские хакеры взломали почту Армизонского совета ветеранов (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства. «Украинские националисты взломали почту Армизонского районного Совета ветеранов. Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — рассказали в инфоцентре. Отмечается, что вопрос восстановления аккаунта решается. Тюменцам рекомендовали не переходить по ссылкам и не нажимать на картинки, полученные от лица Совета ветеранов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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