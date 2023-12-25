Украинские националисты взломали почту тюменского Совета ветеранов

Тюменцам рекомендовали не переходить по ссылкам и не нажимать на картинки, полученные от лица Совета ветеранов
Украинские хакеры взломали почту Армизонского совета ветеранов (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра регионального правительства.
«Украинские националисты взломали почту Армизонского районного Совета ветеранов. Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — рассказали в инфоцентре.
Отмечается, что вопрос восстановления аккаунта решается. Тюменцам рекомендовали не переходить по ссылкам и не нажимать на картинки, полученные от лица Совета ветеранов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.