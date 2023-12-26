Шойгу заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО в России

Шойгу отметил, что российский народ стал надежной опорой для бойцов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Народ России выразил бойцам, участвующим в спецоперации, беспрецедентную поддержку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании ведомства.
Шойгу отметил, что российский народ стал надежной опорой бойцов специальной военной операции. «Всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения», — заявил он.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.