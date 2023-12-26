Шойгу заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО в России

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Шойгу отметил, что российский народ стал надежной опорой для бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Народ России выразил бойцам, участвующим в спецоперации, беспрецедентную поддержку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании ведомства.

Шойгу отметил, что российский народ стал надежной опорой бойцов специальной военной операции. «Всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения», — заявил он.

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Народ России выразил бойцам, участвующим в спецоперации, беспрецедентную поддержку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании ведомства. Шойгу отметил, что российский народ стал надежной опорой бойцов специальной военной операции. «Всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения», — заявил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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