Шойгу: ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу заявил о срыве наступления ВСУ российской армией Фото:

Российские военные сорвали украинское контрнаступление. Это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр поблагодарил солдат за добросовестное выполнение поставленных задач. Шойгу также оценил высокую обороноспособность российских солдат.

В ходе совещания министр также определил боевые задачи на следующий год. Кроме того он заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО.

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Российские военные сорвали украинское контрнаступление. Это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр поблагодарил солдат за добросовестное выполнение поставленных задач. Шойгу также оценил высокую обороноспособность российских солдат. В ходе совещания министр также определил боевые задачи на следующий год. Кроме того он заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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