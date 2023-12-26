Армия и оружие Шойгу: ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ 26 декабря 2023 в 15:32 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу заявил о срыве наступления ВСУ российской армией Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские военные сорвали украинское контрнаступление. Это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр поблагодарил солдат за добросовестное выполнение поставленных задач. Шойгу также оценил высокую обороноспособность российских солдат. В ходе совещания министр также определил боевые задачи на следующий год. Кроме того он заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО. Российские военные сорвали украинское контрнаступление. Это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр поблагодарил солдат за добросовестное выполнение поставленных задач. Шойгу также оценил высокую обороноспособность российских солдат. В ходе совещания министр также определил боевые задачи на следующий год. Кроме того он заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям