Шойгу: ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ

Российские военные сорвали украинское контрнаступление. Это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр поблагодарил солдат за добросовестное выполнение поставленных задач. Шойгу также оценил высокую обороноспособность российских солдат.
В ходе совещания министр также определил боевые задачи на следующий год. Кроме того он заявил о беспрецедентной поддержке бойцов СВО.
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