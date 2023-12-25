25 декабря 2023

В Кургане силовики задержали главу города Ситникову. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Глава города Кургана задержана силовиками, заявили источники Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Елену Ситникову. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.

«Сотрудники следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сообщили источники. Главу города якобы задержали следователи московского управления, приехавшие в Курган.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу СКР. В ведомство был выслан официальный запрос, ответ на который еще не был получен.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Елену Ситникову. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам. «Сотрудники следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сообщили источники. Главу города якобы задержали следователи московского управления, приехавшие в Курган. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу СКР. В ведомство был выслан официальный запрос, ответ на который еще не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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