Глава города Кургана задержана силовиками, заявили источники
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Елену Ситникову. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.
«Сотрудники следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сообщили источники. Главу города якобы задержали следователи московского управления, приехавшие в Курган.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу СКР. В ведомство был выслан официальный запрос, ответ на который еще не был получен.
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