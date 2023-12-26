В Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ

Путин проводит неформальную встречу глав государств СНГ в Петербурге
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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, флаги государств, снг
Традиционную встречу перед Новым годом проводит Владимир Путин Фото:

Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Санкт-Петербурге. Ее традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин. Приглашения получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана

Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, сообщает ТАСС. Участники встречи посетили музей-заповедник «Павловск», где их рождественскими колядками встретил хор. Следующая экскурсия намечена по Царскому селу и Петергофу. Финалом неформального саммита СНГ станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне.

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Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Санкт-Петербурге. Ее традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин. Приглашения получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, сообщает ТАСС. Участники встречи посетили музей-заповедник «Павловск», где их рождественскими колядками встретил хор. Следующая экскурсия намечена по Царскому селу и Петергофу. Финалом неформального саммита СНГ станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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