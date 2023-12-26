В Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ

Традиционную встречу перед Новым годом проводит Владимир Путин
Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Санкт-Петербурге. Ее традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин. Приглашения получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана
Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, сообщает ТАСС. Участники встречи посетили музей-заповедник «Павловск», где их рождественскими колядками встретил хор. Следующая экскурсия намечена по Царскому селу и Петергофу. Финалом неформального саммита СНГ станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне.
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