Политика В Санкт-Петербург съехались главы государств СНГ Путин проводит неформальную встречу глав государств СНГ в Петербурге 26 декабря 2023 в 15:48 Размер текста - 17 + Традиционную встречу перед Новым годом проводит Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Санкт-Петербурге. Ее традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин. Приглашения получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, сообщает ТАСС. Участники встречи посетили музей-заповедник «Павловск», где их рождественскими колядками встретил хор. Следующая экскурсия намечена по Царскому селу и Петергофу. Финалом неформального саммита СНГ станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне. Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Санкт-Петербурге. Ее традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин. Приглашения получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, сообщает ТАСС. Участники встречи посетили музей-заповедник «Павловск», где их рождественскими колядками встретил хор. Следующая экскурсия намечена по Царскому селу и Петергофу. Финалом неформального саммита СНГ станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям