Курганцы спят в верхней одежде из-за проблем с отоплением

Десятки собственников в новом элитном жилье замерзают в своих квартирах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители нового элитном дома по улице Коли Мяготина в Кургане, массово жалуются на холод в жилых помещениях и промерзающие окна. Жителям приходится спать в верхней одежде или отказываться от проживания в новом жилье, за которое заплатили миллионы. Об этом URA.RU сообщили читатели, проживающие в новостройке.

«Замерзаем в квартире. Отопление не работает — батареи холодные, управляющая компания бессильна, а застройщик бездействует, пока мы мерзнем. Некоторые из соседей вынуждены спать в верхней одежде. Зафиксирована температура от 8 до 13 градусов тепла в жилых помещениях на разной высоте от пола. Замеры делал специалист от Роспотребнадзора», — сообщил житель дома. Копию документа, который был составлен специалистом, курганец предоставил редакции URA.RU. Согласно информации из документа, такая температура считается недопустимой по нормам СанПиН.

Также мужчина уточнил, что с проблемой столкнулись и другие жители новостройки. Соседей, по словам читателя, которые столкнулись с проблемой, около 60 человек. У многих промерзают окна. Также, другая жительница новостройки поделилась с корреспондентом URA.RU фотографиями и видео, которые предоставили замерзающие соседи. По словам женщины, у одного из жителей во время декабрьских морозов оторвало окно от основания. Минимальная зафиксированная температура в квартире, по словам читательницы, была 5 градусов тепла.

Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику. Оперативно получить ответ не удалось. Комментарий будет добавлен после ответа компании.

Ранее URA.RU писало, что жители нового дома по улице Коли Мяготина в Кургане столкнулись с проблемой протечки в квартирах. Из-за сырости у курганцев на новых стенах образовался грибок, происходило замыкание электропроводки, а также проблема с отоплением.

Двери на балконы и террасы в квартирах сильно промерзают Фото: читатель URA.RU

Из-за холодных батарей и ненадежных окон в новом жилье замерзают курганцы Фото: читатель URA.RU

У некоторых жителей из новостройки оторвало окно Фото: читатель URA.RU

Многие жители новостройки пожаловались на холод в квартирах Фото: читатель URA.RU